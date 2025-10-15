Son Ye Jin khác lạ với tóc ngắn

Cô diện áo phông dáng rộng cùng quần jogger, đi tất, xỏ dép lê. Đặc biệt, mái tóc dài qua vai, uốn xoăn bồng bềnh thường thấy được đổi sang kiểu tóc bob với độ dài lửng lơ. Phần đuôi tóc uốn vểnh, tóc mái bằng tỉa thưa.

Tóc ngắn của Son Ye Jin được nhiều người khen dễ thương nhưng cũng có ý kiến nói kiểu tóc này 'dìm' nhan sắc bà xã Hyun Bin.

Viết chú thích cho loạt ảnh, Son Ye Jin hẹn khán giả ra rạp vào cuối tuần này để xem phim mới No Other Choice cô đóng chính. Do đó vẻ ngoài mới lạ của bà xã Hyun Bin cũng được người hâm mộ đoán là tạo hình của nhân vật trong phim.

Nhiều người khen kiểu tóc mới của Ye Jin dễ thương, giúp cô trông trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 43: "Kiểu tóc này trông thật hợp với cô ấy", "Ai có thể tin người phụ nữ này đã là mẹ và đã ngoài 40 tuổi chứ", "Chị ấy trông như thiếu nữ với kiểu tóc này vậy, dù hơi lạ lẫm nhưng thật dễ thương"...

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Son Ye Jin vẫn hợp nhất với tóc dài, giúp tôn các đường nét thanh tú của gương mặt và duy trì thương hiệu thanh lịch, sang trọng gắn liền với cô nhiều năm qua.

Những năm gần đây, Son Ye Jin chủ yếu để tóc dài, uốn xoăn lơi nhẹ nhàng.

Son Ye Jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye Jin tích cực đóng vai quần chúng, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như Cổ điển, Hương mùa hè, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh...

Son Ye Jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11/2022. Từ sau khi kết hôn, sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc.