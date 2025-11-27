Han Ga In tiết lộ bí kíp trẻ lâu với giấm rượu vang đỏ

Ở tuổi 43, Han Ga In vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng đáng ngưỡng mộ.

Theo Health Chosun, Han Ga In luôn mang theo một bình nhỏ giấm rượu vang đỏ để rắc lên các món giàu tinh bột như cơm, mì hay khoai nhằm hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Cô cũng uống một lượng nhỏ giấm pha loãng mỗi ngày và cho biết cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đường huyết ổn định, làn da trông tươi tắn hơn sau một thời gian duy trì thói quen này.

Thói quen của Han Ga In bắt nguồn từ việc cô từng bị tiểu đường thai kỳ và có tiền sử gia đình liên quan đến bệnh đường huyết, khiến cô chú trọng kiểm soát glucose sau ăn hơn. Chính sự đều đặn và kỷ luật này giúp nữ diễn viên giữ gìn vẻ trẻ trung và làn da sáng mịn dù đã ngoài 40 tuổi.

Giấm rượu vang đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn và làm đẹp da, chống lão hóa.

Giấm rượu vang đỏ chứa axit acetic, thành phần có khả năng làm chậm quá trình hấp thu tinh bột, giúp giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn. Một số nghiên cứu cho thấy việc dùng giấm trước hoặc trong bữa ăn có thể giúp cải thiện đường huyết lúc đói và hỗ trợ điều hòa insulin ở những người gặp vấn đề chuyển hóa.

Bên cạnh đó, giấm rượu vang đỏ còn chứa polyphenol và resveratrol, các hợp chất chống oxy hóa có trong nho. Những chất này hỗ trợ giảm stress oxy hóa, yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da. Tuy vậy, hàm lượng chất chống oxy hóa trong giấm thường thấp hơn so với rượu vang nguyên bản, vì vậy tác dụng trẻ hóa chỉ mang tính hỗ trợ chứ không phải "thần dược".

Thói quen dùng giấm rượu vang đỏ của Han Ga In có cơ sở khoa học nhất định trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bổ sung chất chống oxy hóa. Kết hợp với chế độ ăn uống điều độ, thói quen sinh hoạt lành mạnh và chăm sóc da bài bản giúp nữ diễn viên duy trì vẻ trẻ trung ở tuổi 43.

Nếu muốn áp dụng thói quen này, bạn nên bắt đầu với lượng nhỏ, pha loãng và chú ý đến chất lượng giấm. Việc duy trì lối sống toàn diện, cân bằng vẫn là chìa khóa quan trọng giúp cải thiện sức khỏe và làn da từ bên trong.

Han Ga In nổi tiếng với lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe nghiêm túc.

Han Ga In, sinh năm 1982 tại Hàn Quốc, là nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch và diễn xuất đa dạng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2002 và nhanh chóng được yêu thích nhờ vai diễn trong các bộ phim truyền hình đình đám như Yellow Handkerchief và Sunlight Pours Down. Han Ga In nổi bật nhờ làn da trắng mịn, phong cách tinh tế và hình ảnh gần gũi, tạo cảm giác ấm áp với khán giả. Ngoài diễn xuất, cô cũng được chú ý bởi lối sống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe nghiêm túc. Han Ga In kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon và được xem là cặp đôi vàng của màn ảnh Hàn.