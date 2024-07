Ba món chống nắng, chống già thường có trong thực đơn của Son Ye Jin

Ở tuổi tứ tuần và trải qua một lần sinh nở song sắc vóc Son Ye Jin gần như không thay đổi quá nhiều. Cô thường xuyên được khen trẻ đẹp "ăn đứt" gái đôi mươi nhờ vẻ ngoài thon gọn, làn da căng mịn, rạng rỡ, không chút dấu hiệu tuổi tác. Son Ye Jin từng chia sẻ quan niệm về vẻ đẹp cần đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài nên ngoài việc chăm sóc da thông qua mỹ phẩm, cô còn rất chú trọng đến lối sống, thói quen ăn uống hàng ngày.

Nhan sắc Son Ye Jin ở tuổi tứ tuần.

Cô thường xuyên nấu ăn tại nhà, giúp kiểm soát tốt những gì nạp vào cơ thể, có lợi cho cả làn da lẫn vóc dáng. Một trong những thành phần không thể thiếu trong bữa ăn của bà mẹ nổi tiếng là các loại rau quả tươi, góp phần không nhỏ giúp tăng cường chất chống oxy hóa, làm chậm lão hóa.

Rau lá xanh

Thực đơn của vợ chồng Son Ye Jin hiếm khi "vắng bóng" các loại rau xanh như xà lách, cải rocket... Các loại rau lá xanh nói chung đều giàu chất xơ có lợi cho tiêu hóa cùng nhiều thành phần chống oxy hóa giúp hạn chế tình trạng viêm, giảm bớt tác hại do gốc tự do gây ra. Thường xuyên tiêu thụ các loại rau lá xanh, rau họ cải còn giúp thải độc, nhờ đó cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Son Ye Jin duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ từ nhiều năm nay để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng.

Việt quất

Bữa sáng trễ yêu thích của Son Ye Yin thường có một lát bánh mì nướng ăn kèm trứng cùng salad và một bát con việt quất. Đây là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hàm lượng cao vitamin C trong việt quất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da, ngăn ngừa nếp nhăn. Ăn việt quất hàng ngày giúp tăng cường chất dinh dưỡng, oxy đến da và các tế bào, thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, nhờ đó, làn da sẽ khỏe mạnh, tươi sáng hơn.

Cà chua

Cùng rau xanh, cà chua cũng là món ăn thường thấy trong những bữa ăn mà Son Ye Jin chia sẻ. Loại quả này có thể tăng cường bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giảm nguy cơ cháy nắng, ngăn ngừa sạm nám nhờ nồng độ cao carotenoid và lycopene.

Cà chua là món quen thuộc trong bữa ăn nhà Son Ye Jin.

Son Ye Jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye Jin tích cực đóng vai quần chúng ở các đài truyền hình, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như: Cổ điển, Hương mùa hè, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh... Cô kết hôn với tài tử Hyun Bin năm 2022, có một con trai và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

