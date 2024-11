Mỹ nhân ngây thơ nhất phim 'Sex and the city' bất ngờ với bộ ảnh 'siêu nóng' ở tuổi 60, tiết lộ chế độ ăn giữ dáng

Mới đây, mỹ nhân ngây thơ nhất "Sex and the City" là nữ diễn viên Kristin Davis đã xuất hiện trong bộ sách ảnh thời trang của Rouge. Kristin Davis xuất hiện trên bộ sách ảnh và diện trang phục nằm trong bộ sưu tập của Mark Gong với mục đích tôn vinh nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên đảm nhận ở series phim đình đám "Sex and the City".

Ngoại hình ở thời điểm hiện tại của Kristin Davis không khác nhiều so với trước đây. Không chỉ vẫn giữ được vóc dáng cân đối, Kristin Davis còn khiến dân tình xuýt xoa nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Thay vì cố chấp níu giữ thanh xuân bằng những phương pháp thẩm mỹ tiêm chất làm đầy hay botox khiến gương mặt đơ cứng, thì hiện tại Kristin Davis đã học cách chấp nhận những dấu hiệu lão hóa tự nhiên. Những dấu hiệu lão hóa này càng giúp Kristin Davis gia tăng thêm vẻ mị lực ở tuổi ngoài 60.

Chế độ ăn kiêng tốt nhất cho Kristen Davis là không ăn kiêng. Nữ diễn viên không dùng bất kỳ loại thuốc giảm cân hay thực phẩm bổ sung giảm cân nào. Cô cũng không kiêng khem khi nói đến thức ăn. Kristen tuyên bố: "Vấn đề chính của tôi là không bao giờ để mình bị đói. Tôi đảm bảo mình ăn khoảng ba giờ một lần, chủ yếu là protein, carbohydrate tốt, rau và salad".

Chế độ ăn giàu protein giúp sao phim Sex and the city duy trì sức khỏe

Thực vậy, protein rất quan trọng cho cơ thể. Khi xuất hiện cảm giác đói giữa các bữa ăn, thường là do cơ thể không nạp đủ protein. Bổ sung protein vào mỗi bữa ăn sẽ giúp chống lại cơn đói vào cuối ngày. Ăn nhiều protein tạo cho cơ thể cảm giác no nhanh hơn khi sử dụng carbohydrate và chất béo. Điều này mang lại lợi ích cho các vận động viên, những người thường xuyên phải nạp vào cơ thể hàm lượng thực phẩm giàu năng lượng giúp cơ thể hoạt động với cường độ cao. Khi cảm thấy no nhanh sẽ giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những người đang muốn giảm cân. Cá hồi chứa nhiều protein nạc giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Khi chế độ ăn hàng ngày nghèo dinh dưỡng, không đáp ứng nhu cầu protein trong thời gian kéo dài, cơ thể có thể gặp các tình trạng như: Yếu cơ, giảm cân, thậm chí mất cơ; Suy giảm miễn dịch: do protein cần thiết cho sản xuất, tổng hợp các kháng thể, giúp cơ thể phòng chống các tác nhân gây bệnh nên khi giảm các kháng thể sẽ làm suy giảm miễn dịch.; Kinh nguyệt bất thường ở phụ nữ; Cơ thể bị phù nề: do protein cấu tạo nên các tế bào, giúp duy trì cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Nếu cơ thể không đủ protein, những cấu trúc này bị phá vỡ, các chất lỏng bị rò rỉ, gây tình trạng phù nề, tích tụ chất lỏng. Các loại đậu là nguồn cung cấp nhiều protein lành mạnh.

Nhưng thừa protein lại gây nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe, như đau khớp, tăng nguy cơ mắc bệnh gout, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, làm thiếu hụt canxi và vitamin D có thể gây mắc bệnh đa xơ cứng khi cao tuổi,…Các dấu hiệu cảnh báo tình trạng thừa protein bao gồm: Tình trạng khát nước: khi ăn nhiều đạm thận phải làm việc nhiều hơn để thải bớt, lượng nước tiểu nhiều hơn và thường xuyên cảm thấy khát hơn; Rối loạn tiêu hóa: chế độ ăn giàu đạm thường ít hoặc không có chất xơ, gây rối loạn tiêu hóa như táo bón, cảm giác trướng bụng, co thắt ruột,… Tình trạng trầm cảm và lo lắng; Tăng cân, béo phì; Hơi thở có mùi.

Vậy cần bao nhiêu protein? Cơ thể người trưởng thành mỗi ngày cần ít nhất 0,8 gam protein trên 1kg cân nặng. Ở những người thường xuyên tập luyện thể thao, vận động thể lực thì cần từ 1,2 đến 1,8 gam protein trên 1kg cân nặng. Như vậy, nếu một người cân nặng 60kg thì cần khoảng 48- 108g protein/ ngày.

Thịt: ngoài chứa nhiều protein, thịt còn chứa vitamin B cần thiết cho quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Một số loại thịt như thịt bò, thịt cừu còn cung cấp các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm; Hải sản như tôm, mực, cá hồi,.. là những nguồn protein tốt cho sức khỏe, chứa nhiều omega-3 tốt cho tim mạch; Trứng: một quả trứng chứa tới 6 gam protein. Trứng còn chứa nhiều vi chất dinh dưỡng để cấu tạo nên tế bào; Đậu nành là một protein thực vật cung cấp nhiều acid amin thiết yếu. Các chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin, khoáng chất trong đậu này giúp phòng chống ung thư và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngũ cốc: 26 gam ngũ cốc chứa tới 6 gam protein. Các protein được cung cấp từ mầm lúa mạch và ngũ cốc nguyên cám rất phong phú và chất lượng cao.

Ngoài việc chú trọng bổ sung protein, trong nhiều năm, đồ uống duy nhất mà cô không cho phép bản thân sử dụng là rượu. Davis đã không uống bất kỳ một giọt rượu nào ngay cả đóng trong series phim "Sex and the City" – bộ phim mà cô đã nhiều lần phải giả vờ uống. Đối với đồ ăn, Kristen cũng có niềm yêu thích đặc biệt và theo cô đó là một "thú vui tội lỗi". Cô thích nướng bánh và ăn sô cô la. Để kiểm soát cơn thèm, cô nướng bánh cho người khác hoặc chỉ ăn vào những dịp đặc biệt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]