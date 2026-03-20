Sao phim 'Full House' được khen trẻ bằng nửa tuổi thật 61

Dự sự kiện Unforgettable Evening 2026 hôm 11/3, diễn viên Lori Loughlin khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi 61. Bà mẹ hai con diện váy đen cúp ngực xẻ sâu. Cô để mái tóc nâu óng ả xõa tự nhiên, rẽ ngôi lệch, trang điểm với phấn mắt khói và son môi màu nude. Tờ Page Six nhận xét ngôi sao người Mỹ "trẻ hơn một nửa so với tuổi thật".

Nhiều bình luận trên mạng xã hội khen Lori "trẻ ngỡ ngàng ở tuổi 61", cho rằng diễn viên chỉ như ở độ tuổi 40 nhờ làn da căng bóng, gương mặt cũng hầu như không để lộ nhiều dấu vết thời gian. "Lori Loughlin đây ư, cô ấy trẻ đẹp quá, bí quyết là gì vậy?", "Thật đáng kinh ngạc. Trông cô ấy trẻ trung quá", "Thời gian đã bỏ quên Loughlin rồi sao, đã lâu mới thấy cô ấy nhưng trông không có chút thay đổi nào".

Theo Page Six, Lori Loughlin tham dự sự kiện cùng Olivia Jade và Isabella Giannulli (con chung của cô với chồng cũ là Mossimo Giannulli). Đây là lần hiếm hoi diễn viên xuất hiện cùng gia đình trên thảm đỏ kể từ năm 2019, trước khi cô và chồng cũ dính vào vụ bê bối khiến cả hai phải ngồi tù vào năm 2020.

Lori Loughlin sinh năm 1964, nổi tiếng với các series The Edge of Night, 90210, Full House và When Calls the Heart. Chồng cô sinh năm 1963, là chủ hãng thời trang Mossimo, kinh doanh trang phục, phụ kiện cho thanh thiếu niên.

Lori Loughlin cùng chồng từng phải chịu án tù hai tháng vì hối lộ làm giả hồ sơ giúp các con vào đại học. Cô bị buộc tội trả 500.000 USD để đưa các con gái vào Đại học Nam California làm tân binh cho thủy thủ đoàn dù con gái cô không biết chèo thuyền. Theo nguồn tin của Us Weekly, sau bê bối gian lận hối lộ cho con vào đại học, vợ chồng Luoghlin cũng rạn nứt, dẫn đến quyết định chia tay sau 28 năm chung sống vào tháng 10/2025.