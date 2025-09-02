Nhan sắc dịu êm, nhìn là muốn che chở của Lê Hạ Anh (O Hồng trong Mưa Đỏ)

Lê Hạ Anh sinh năm 1995, đến từ Gia Lai, vốn là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng. Năm 2011, Hạ Anh tham gia Ngôi sao Thời trang và giành giải cao nhất. Đây được xem là cột mốc đặc biệt giúp cô bén duyên với nghệ thuật, tham gia nhiều dự án phim như Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ, Lưới Trời, Lật mặt: 48h, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua…

Hạ Anh và hai nam diễn viên được chú ý nhất của Mưa Đỏ: Quang (do Steven Nguyễn thủ vai) và Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai). Nhân vật Hồng của Hạ Anh cũng là cô gái được cả 2 chàng trai dành tình cảm.

Vào vai O Hồng trong Mưa Đỏ, Hạ Anh gần như để mặt mộc, khoe nhan sắc tự nhiên đẹp dịu dàng, mong manh, đúng chuẩn “nhìn là muốn che chở”. Hồng là cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, âm thầm chở chiến sĩ sang sông, mang theo niềm tin và sự sống giữa mưa bom bão đạn.

Tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim, Hạ Anh luôn chọn áo dài truyền thống, càng giúp tôn lên nét đẹp ngọt ngào, dịu êm của nữ diễn viên.

Sinh ngày 31/8/1995, Hạ Anh vừa tròn 30 tuổi đúng dịp cả nước hướng đến Đại lễ. Cô được đoàn làm phim và khán giả chúc mừng sinh nhật, tặng nhiều món quà ý nghĩa trong chuyến cinetour.

Với gương mặt thanh tú, trong trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn 1m63, Hạ Anh được kỳ vọng trở thành “nàng thơ thế hệ mới” của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết bản thân không muốn bị đóng khung trong hình ảnh nữ tính hiền lành mà luôn mong được thử sức ở những vai diễn đa dạng hơn.

Hạ Anh "đọ sắc" cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trong buổi công chiếu phim Mưa Đỏ.

Hạ Anh có một cuộc sống kín tiếng, bình yên, ít ồn ào, cô lặng lẽ tham gia các bộ phim, tích luỹ kinh nghiệm, vun đắp hình ảnh nghệ sĩ đẹp, không scandal. Nữ diễn viên tiết lộ cô hiếm khi về nhà sau 10 giờ đêm.