Phát ngôn gây tranh cãi của giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ

Trong một cuộc trò chuyện với chuyên trang The Pageant Nerd, người đẹp Natalie Glebova - Miss Universe 2005 và là thành viên ban giám khảo Miss Universe 2025 cho biết sau khi có kết quả của đêm chung kết, cô đã nói chuyện với các thành viên giám khảo khác và 80% trong số họ nói rằng đã không bỏ phiếu cho người đẹp Mexico giành chiến thắng.

"Tôi đã hỏi các giám khảo khác thì có đến 70-80% số phiếu không bầu cho đại diện Mexico, vậy tại sao cô ấy lại chiến thắng?", cô nói.

Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Natalie Glebova nói thêm rằng chiến thắng của Fatima Bosch đến từ Mexico là một điều kỳ lạ. Người đẹp cho biết không có chứng cứ về việc Fatima Bosch mua giải hay được dọn đường mà chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân về kết quả chung cuộc.

Natalie chia sẻ thêm đại diện Bờ Biển Ngà 2025 là thí sinh mà cô yêu thích thứ hai ở cuộc thi. Natalie cũng tiết lộ cô đã bỏ phiếu cho người đẹp Thái Lan đăng quang. Theo quan điểm của Natalie, người đẹp Mexico xếp cuối cùng trong top 5, tương đương vị trí á hậu 4.

Chiến thắng của người đẹp Mexico - Fatima Bosch cho đến nay vẫn gây tranh cãi dữ dội. Sau gần 3 tháng đăng quang, Fatima Bosch chưa thể thuyết phục được các fan sắc đẹp quốc tế.

Cô bị nhận xét có hoạt động kém sôi nổi hơn những người tiền nhiệm do không được công chúng ủng hộ. Những hoạt động của Fatima khi được cập nhật trên trang chủ Miss Universe đều bị công chúng mỉa mai, chế giễu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones không ngần ngại nhận xét về Fatima Bosch. Bà Lupita nói: “Thành thật mà nói, Fatima Bosch không cư xử như một hoa hậu, và tôi buộc phải nói điều này dù biết rằng mọi phát ngôn của tôi thường bị hiểu sai. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, một nữ hoàng sắc đẹp không được phép bỏ ngang các buổi phỏng vấn với truyền thông".

Bà Lupita nói thêm rằng Fatima rất đẹp, có nét tự nhiên và cuốn hút, nhưng dường như cô chưa nhận ra rằng mình đã bước lên một vị thế hoàn toàn khác. "Cô ấy đã leo lên thêm ba bậc thang trong cuộc đời", bà nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo, Fatima được hỏi có nghĩ đến việc từ bỏ danh hiệu sau hàng loạt lời lẽ chê bai, chế giễu từ công chúng.

Fatima trả lời: "Tất nhiên là không vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại lần rằng tôi đã nỗ lực như tất cả thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”.

Fatima cũng được hỏi về tin đồn bố cô là ông Bernardo Bosch Hernández có quan hệ làm ăn với ông Raul Rocha - chủ sở hữu Miss Universe nên cô đã được dọn đường để đăng quang, Fatima bật cười.

Cô nói: "Tôi đã cười rất nhiều vì tin đồn này, có quá nhiều thông tin sai lệch trên truyền thông, họ đã nói nhiều lần một lời nói dối cho đến khi nó trở thành sự thật. Với truyền thông, chúng ta phải luôn nhớ rằng danh tiếng và quyền lực phải đi kèm với cam kết xã hội, và trên hết đó là trách nhiệm luôn phải nói lên sự thật".

Fatima Bosch được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Cô đăng quang trong bối cảnh doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Miss Universe bị điều tra, bắt giữ khiến tổ chức rơi vào sự hỗn loạn. Nhiều khán giả cho rằng nhiệm kỳ của Fatima Bosch sẽ gặp nhiều sóng gió.