Có thể đảo ngược tóc bạc thành đen được không?

Qiu Zhenghong là bác sĩ người Đài Loan, chủ phòng khám Jingsheng với hơn 30 năm làm việc trong ngành Y. Ông không chỉ nhận được nhiều danh hiệu trong lĩnh vực y khoa mà còn là bác sĩ khách mời được yêu mến trong các chương trình truyền hình ở Đài Loan. Ông Qiu cũng thường xuyên chia sẻ kiến thức y khoa thông qua kênh Youtube với hơn 220 nghìn người theo dõi.

Tóc bạc là một trong những biểu hiện của lão hóa tự nhiên, thời điểm xuất hiện tóc bạc phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh, sức khỏe, gen...

Trả lời cho câu hỏi: "Tóc bạc có thể đen lại không?", ông Qiu nói điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để biết tóc bạc có thể đen lại được không, trước tiên cần xác định nguyên nhân chính gây ra tóc bạc là gì.

Tiến sĩ người Đài Loan cho biết độ đậm nhạt màu tóc phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình sản xuất melanin liên tục của các tế bào hắc tố trong nang tóc. Khi có nhiều melanin, tóc sẽ đen nhánh. Ngược lại, khi ít melanin hơn, tóc sẽ chuyển sang màu xám và khi thiếu hụt hoàn toàn, tóc sẽ chuyển thành màu trắng. Tóm lại, tóc bạc là kết quả của việc suy giảm, mất melanin.

Y khoa cũng xác định ba nguyên nhân chính gây ra tóc bạc đến từ lão hóa, di truyền và căng thẳng. Hai nguyên nhân đầu tiên bác sĩ nhận định gần như không thể giải quyết, vì tế bào gốc melanocyte suy giảm tự nhiên hoặc bị thiếu hụt về mặt di truyền.

Căng thẳng kích hoạt hormone cortisol, đẩy nhanh chu kỳ tăng trưởng tóc và làm giảm lưu lượng máu đến da đầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nang tóc. Căng thẳng cũng gây hại cho tế bào gốc hắc tố, dẫn đến không tạo ra được melanin, làm tóc nhanh bạc.

Tuy nhiên, tóc bạc do căng thẳng có thể cải thiện. Căng thẳng ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh, dẫn đến sự suy giảm tế bào gốc. Do đó, việc điều chỉnh lối sống và giảm căng thẳng về mặt lý thuyết có thể đảo ngược tình trạng tóc bạc.

Cùng với việc kiểm soát căng thẳng, bác sĩ cũng khuyên nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng kết hợp chăm sóc da đầu để kéo dài tuổi thọ của tế bào hắc tố, từ đó duy trì mái tóc đen bóng, khỏe mạnh.