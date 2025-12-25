Nhân viên ngân hàng 70 kg lột xác thành 'nữ hoàng thể hình' Nhật Bản

Theo News Yahoo, tại sự kiện Gold's Gym Japan Cup 2025 diễn ra hôm 21/12, Yuri Yasui tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Ở tuổi 40, "nữ hoàng Bikini Fitness" Nhật Bản gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi vóc dáng săn chắc, thần thái cuốn hút mà còn qua những chia sẻ về bí quyết duy trì đỉnh cao thể lực suốt một thập kỷ,

Yuri Yasui trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 với Japan Sports Journey. Ảnh: JSJ

Yasui hiện nắm giữ kỷ lục 9 năm liên tiếp vô địch quốc gia và là người Nhật đầu tiên đăng quang hạng mục Fit-Model tại giải vô địch thể hình thế giới IFBB năm 2023. Cô quan niệm vẻ đẹp của vận động viên bikini fitness không chỉ nằm ở khối lượng cơ bắp mà là sự tổng hòa của làn da, khí chất và sức khỏe bên trong. Nữ vận động viên khẳng định sức bền và nhan sắc của phụ nữ phụ thuộc lớn vào độ "trẻ" của các cơ quan nội tạng.

Vận động viên đến từ tỉnh Aichi cho rằng vòng eo chính là nơi phản ánh trung thực nhất tình trạng sức khỏe nội tạng. Bụng đầy hơi hay vòng hai kém thon gọn là những "tín hiệu cầu cứu" từ hệ tiêu hóa. Để khắc phục, Yasui không chỉ tập luyện mà còn áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt nhằm giảm tải áp lực cho đường ruột. Nguyên tắc bất di bất dịch của cô là luôn kết hợp thịt với các thực phẩm giàu enzym protease như dứa, hành tây hoặc gừng để hỗ trợ phân giải protein thành axit amin, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn.

Trong các mùa thi đấu, Yasui tiêu thụ lượng lớn men koji và dứa mỗi tháng. Cô kiên quyết chỉ nạp đạm khi thực phẩm đã qua tẩm ướp men shio koji - một phương pháp truyền thống của Nhật Bản giúp bảo vệ hệ vi sinh đường ruột. Chính triết lý chăm sóc sức khỏe từ bên trong giúp cô kiến tạo tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, xóa bỏ định kiến về khung xương nhỏ của người Á Đông trên đấu trường quốc tế.

Hành trình chạm tay vào hào quang của Yasui không bắt đầu từ năng khiếu bẩm sinh. Năm 30 tuổi, khi còn là nhân viên ngân hàng quốc tế, cô nặng tới 70 kg và luôn sống trong sự tự ti về ngoại hình. Động lực thay đổi đến từ người mẹ đã giảm thành công 20 kg ở tuổi trung niên, thôi thúc cô bước chân vào phòng tập. Thay vì lao vào nâng tạ nặng ngay, Yasui chọn lộ trình khoa học, bắt đầu bằng việc massage và kéo giãn để điều chỉnh khung xương.

Sự kiên trì mang lại quả ngọt sau 10 tháng khi cô giảm 10 kg, đẩy lùi hoàn toàn chứng viêm da mạn tính và bất ngờ đăng quang giải Vô địch Thể hình Toàn Nhật Bản. "Thể hình là bộ môn dành cho mọi lứa tuổi, nơi bất kỳ ai cũng có thể kiến tạo phiên bản tốt nhất của bản thân nếu biết lắng nghe cơ thể", cô tâm sự.

Yuri Yasui trong một cuộc thi thể hình. Ảnh: Japan Sports Journey