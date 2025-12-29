Nhan sắc đời thực khác xa màn ảnh của nữ chính phim 'Nhà hai chủ'

Gắn liền với những vai diễn mang số phận nhiều u tối, Trâm Anh khiến không ít khán giả bất ngờ với diện mạo ngoài đời.

Trâm Anh sinh năm 1998, từng giành danh hiệu Á quân Gương mặt điện ảnh năm 2023. Trước đó, cô được khán giả chú ý qua vai diễn trong phim chiếu mạng "Anh thám tử" – tác phẩm đạt hàng triệu lượt xem và tạo hiệu ứng mạnh mẽ vào năm 2020.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên gen Z đến vào năm 2024 khi cô góp mặt trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, vào vai Năm Thảo – người con thứ tư trong gia đình bà Hai.

Dịp 30/4 vừa qua, Trâm Anh tiếp tục xuất hiện với một vai phụ trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Gần đây nhất, cô gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính Mai trong phim kinh dị Nhà hai chủ – vai diễn được chính Trâm Anh thừa nhận là thử thách lớn nhất từ trước đến nay

Trong Nhà hai chủ, Trâm Anh hóa thân thành Mai – người mẹ của ba con nhỏ, sống khép kín, chịu nhiều áp lực tâm lý sau khi cùng chồng là Lâm (Trần Kim Hải) chuyển đến ngôi nhà mới và liên tiếp đối mặt với những hiện tượng kỳ bí, nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt bộ phim, lại vào vai một người mẹ đã trưởng thành, có chiều sâu nội tâm, hoàn toàn trái ngược với con người ngoài đời của cô.

Trâm Anh chia sẻ, ngoài đời cô là người khá ồn ào, dễ bộc lộ cảm xúc, trong khi nhân vật Mai lại trầm lắng, chịu đựng và giàu suy tư. Có thời điểm, nữ diễn viên từng tự hỏi liệu bản thân đã đủ “chín” để gánh vác một vai diễn nặng tâm lý như vậy hay chưa.

Tuy nhiên, khi vượt qua vòng thử vai và được ê-kíp tin tưởng, cô quyết định dồn toàn bộ tâm sức cho bộ phim. Trâm Anh dành hơn hai tháng cho giai đoạn tiền kỳ, chủ động sống chậm lại, hạn chế giao tiếp xã hội, tạo cho mình cảm giác cô độc tương đồng với nhân vật. Cô cũng tìm gặp nguyên mẫu ngoài đời để quan sát, lắng nghe và tích lũy thêm trải nghiệm sống.

Ở tuổi 27, Trâm Anh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng “lột xác” về ngoại hình. Nếu trên màn ảnh, cô thường xuất hiện với gương mặt ít son phấn, tạo hình giản dị, thậm chí có phần lam lũ, thì ngoài đời, Trâm Anh sở hữu nhan sắc trong trẻo, đường nét hài hòa, vóc dáng thon gọn và thần thái trẻ trung.

Trái ngược hình ảnh nặng nề trong phim, ngoài đời Trâm Anh ưa chuộng phong cách ăn mặc năng động, thoải mái, toát lên vẻ tươi tắn.

Trâm Anh xuất thân trong một gia đình không ai hoạt động nghệ thuật. Cô từng phải tự tìm kiếm cơ hội, từ vai quần chúng, đóng quảng cáo, MV. Hiện tại, ngoài nghề diễn, cô không có công việc tay trái cố định. Những lúc không có dự án, nữ diễn viên nhận đóng cameo, livestream để duy trì thu nhập,chăm lo cho cha mẹ đã lớn tuổi.

Về chuyện tình cảm, Trâm Anh cho biết hiện cô vẫn độc thân và đã “ế” suốt 5 năm. Với nữ diễn viên, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự đồng điệu về cảm xúc và năng lượng sống.