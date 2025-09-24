Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Trâm Anh vào vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp. Theo nữ diễn viên chia sẻ, trong các cảnh phim đối diễn với Thái Hòa, cô nhiều lần bị đau do va chạm. Dù đàn anh hỏi thăm nhưng cô vẫn muốn diễn thật nhất để khán giả cảm nhận được sự khốc liệt của phim.

Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp, Trâm Anh là một người mẫu ảnh. Cô từng là Á quân của cuộc thi The Face 2018 và là học trò cưng của Minh Hằng.

Trong cuộc thi năm đó, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vóc dáng quá hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp.

Nhan sắc Trâm Anh được nhận xét như minh tinh màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu body cân đối, gợi cảm.

Trên trang cá nhân, Trâm Anh không ngại khoe những khoảnh khắc xinh đẹp, sexy của mình.

Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, diễn viên sinh năm 1995 cũng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Người đẹp khoe bờ lưng ong gợi cảm, quyến rũ.

Hay trong một trang phục màu trắng nhẹ nhàng, cô cũng nổi bật giữa đám đông.

Chính vẻ đẹp của Trâm Anh đã giúp cô có lợi thế cả trong mảnh thời trang lẫn phim ảnh. Người đẹp này từng có màn thể hiện khá tốt trong: Cây táo nở hoa, Cái giá của hạnh phúc. Hiện tại với "Tử chiến trên không", cô nhận được kỳ vọng lớn từ khán giả sẽ trở nên tỏa sáng và thành công hơn.

Ảnh: FBNV