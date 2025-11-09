Xu hướng tóc nam thời thượng dành cho các chàng trai muốn thay đổi diện mạo

Tóc cắt layer kết hợp fade

Kiểu tóc này là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn không muốn thay đổi quá mức. Nó vừa thời trang, vừa linh hoạt và hoàn hảo cho mọi hoàn cảnh. Hai bên tóc được cắt ngắn, đỉnh đầu được tỉa gọn gàng, kiểu tóc này mang đến cho bạn mái tóc bồng bềnh và cá tính mà không cần mất hàng giờ ngồi trước gương để vuốt keo, tạo kiểu.

Kiểu tóc buzz cut hiện đại (hay còn gọi là Technical buzz cut)

Đây không phải là kiểu buzz cut cơ bản trước đây, phiên bản trendy của thời đại đã cập nhật thêm sự khác biệt. Tập trung tối ưu hóa các đường cắt fade và tỉa tóc tinh tế hòa hợp với từng khuôn mặt. Điểm mạnh của nó là ít tốn công sức chăm sóc và tạo kiểu, vẻ ngoài cá tính.

Kiểu tóc bồng bềnh

Dành cho những chàng trai thích để tóc dài. Những lọn tóc xoăn tự nhiên, dài qua gáy luôn tạo cảm giác lãng tử, phóng khoáng, và mang đến cho bạn vẻ ngoài đầy chất nghệ. Để thoải mái và mát mẻ, gọn gàng hơn bạn chỉ cần buộc tóc lên xong.

Tóc rẽ ngôi giữa

Trở lại đúng chất thập niên 90, kiểu tóc này đặc trưng với phần tóc rẽ ngôi giữa và các lớp tóc buông xõa. Ngôi tóc là điểm nhấn chính, nhưng độ bồng bềnh nhẹ, rơi rớt tự nhiên của phần tóc hai bên mới là mấu chốt tạo sự ấn tượng và hoàn hảo.

Tóc mái rẽ ngôi lệch

Đúng phong cách Leonardo DiCaprio trong Titanic, kiểu tóc retro này chính thức trở lại. Với phần tóc mái lệch mềm mại và kết cấu cong tự nhiên, kiểu tóc này mang hơi hướng hoài cổ, lãng mạn. Đặc biệt hơn nữa là nó hợp với các xu hướng thời trang hiện tại, từ phong cách vintage đến Boho, mang lại cho các chàng trai diện mạo trendy nhất.