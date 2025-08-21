Dòng người bám rào ở Nhà hát Lớn

Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi thông báo sẽ phát toàn bộ số vé miễn phí còn lại trong ngày 21/8. Địa điểm phát là khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội.

Từ đêm 20/8, hàng nghìn khán giả xếp hàng chờ đợi trước khu vực phát vé. Vì vậy, ban tổ chức quyết định phát toàn bộ 6.600 vé của cả hai ngày 21 và 22/8 lẫn số vé chưa phát ngày 20/8 trong một ngày.

Theo ban tổ chức, trong những ngày cao điểm này, song song với chương trình hòa nhạc, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, diễu hành quy mô lớn. Việc tập trung đông người kéo dài nhiều ngày sẽ gây áp lực lớn lên công tác điều phối giao thông và an ninh trật tự.

Quyết định phát hết vé trong ngày 21/8 giảm thiểu tình trạng tập trung đông người trong nhiều ngày liên tiếp để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông.

Cảnh xếp hàng ở Nhà hát Lớn sáng 21/8. Do có rào chắn và lực lượng chức năng cùng thành viên ban tổ chức điều tiết liên tục, tình trạng chen lấn, xô đẩy mất kiểm soát như sáng 20/8 gần như không còn.

Chị Phạm Thu Ngân - đến từ Hà Đông - khoe 2 chiếc vé nhận được sau nhiều tiếng xếp hàng chờ đợi. "Tôi quyết tâm chờ vé vì chương trình Việt Nam trong tôi lan tỏa tình yêu nước, hướng về dịp đại lễ. Dù phe vé có muốn mua lại với giá cao tôi cũng kiên quyết không bán", chị Ngân chia sẻ với PV Tiền Phong.

Rào chắn được sắp xếp để chia tách dòng người xếp hàng, đảm bảo an toàn cho khán giả. Ban tổ chức liên tục phát loa hướng dẫn người dân.

Tình trạng phe vé vẫn xuất hiện, một số khán giả cho biết phải mua lại vé với giá khoảng 2-3 triệu đồng/cặp.

Khán giả nhận vé miễn phí từ ban tổ chức sau một đêm xếp hàng chờ đợi.

Khu vực nhận vé khá thông thoáng. Khi nhận vé, khán giả được yêu cầu mang theo căn cước công dân. Mỗi căn cước công dân được nhận 2 vé.

Trong dòng người chờ nhận vé có cả người già, người trẻ. Nhiều người cho biết việc xếp hàng trong sáng 21/8 khá vui, không gây mệt mỏi. Đại nhạc hội Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26/8 tại xã Đông Anh, Hà Nội. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Phe vé hoạt động ngay trước khu vực phát vé.