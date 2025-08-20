Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ'

Tối 18/8, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia và ủng hộ của nhiều khách mời đặc biệt. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài trắng nền nã tới sự kiện.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim nhận được sự mong đợi của khán giả nhân dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tại buổi công chiếu phim Mưa đỏ.

Bộ phim đã chạm tới cảm xúc của nhiều tầng lớp khán giả, trong đó có những người trẻ. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động sau khi xem phim.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: "Tôi đã khóc rất nhiều khi xem Mưa đỏ ở suất chiếu đặc biệt ngày hôm qua. Xem đến đâu, tôi nổi da gà đến đấy. Phim đầu tư dàn dựng rất chân thực, đặc biệt nhạc phim cảm xúc vô cùng, vừa cất nhạc phim trong rạp là tôi cảm thấy thổn thức và nghẹn ngào. Thật sự, tôi khâm phục ê-kíp làm phim, các cô chú anh chị diễn viên đã tạo nên tác phẩm tuyệt vời".

Hà Trúc Linh tin rằng Mưa đỏ là bộ phim được đón nhận ở phòng vé, vì đây là trải nghiệm cảm xúc cần được lan tỏa. Phim nhắc nhớ chúng ta luôn ghi nhớ và tri ân những thế hệ đi trước, thế hệ anh hùng của dân tộc.

"Bộ phim không chỉ tái hiện thời kỳ lịch sử bi tráng, mà còn khiến chúng ta thấm thía hơn giá trị của hòa bình và tự do hôm nay. 81 ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị thật sự quá khốc liệt'', cô chia sẻ thêm.

Á hậu Châu Anh chia sẻ sau khi xem phim: ''Khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt. 81 ngày đêm Thành cổ hiện lên quá đỗi ác liệt đến nghẹt thở, nhưng cũng sáng ngời ý chí quật cường của cha ông. Tôi càng xúc động hơn bởi chính gia đình mình cũng có ông trẻ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Sự mất mát ấy không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình mà còn là ký ức chung của cả dân tộc về một thế hệ đã nằm lại để đổi lấy hòa bình hôm nay''.

''Trong phim, nhân vật Cường khiến tôi nhớ đến hình bóng những người lính năm xưa, quả cảm, bất chấp hiểm nguy. Là nữ quân nhân trẻ, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ hòa bình và cũng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ mình'', cô chia sẻ thêm.

''Trong rạp phim nhiều lần tôi nghẹt thở trước những cảnh bom đạn, khói lửa'', Vân Nhi nói thêm.

Sau đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tích cực tham gia nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ba người đẹp tham dự nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật như concert Tổ quốc trong tim, dự án ảnh Yêu áo dài, Yêu đất nước, chương trình đi bộ Cùng Việt Nam tiến bước, tặng quà, cổ vũ các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành A80…