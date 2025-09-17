Món canh kiểu Nhật giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cân

Thời gian gần đây, món canh này bất ngờ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Có người sau khi thử nghiệm đã giảm 1,5 sau ba ngày, thấy bụng nhẹ nhàng, tiêu hóa dễ dàng hơn hẳn, làn da tươi tắn hơn.

Món canh Ume Nagashi sử dụng hàm lượng chất xơ cao trong củ cải trắng và tính axit của mơ muối umeboshi để thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện môi trường đường ruột.

Theo nhà nghiên cứu ẩm thực và chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Matsushima Yuuko, củ cải trắng chứa tới 95% nước và chỉ 18 calo trên 100 gram, khiến nó trở thành một nguyên liệu ít calo và giúp no lâu. Củ cải trắng cũng giàu vitamin C và chất xơ, tốt cho đường ruột, vóc dáng và da.

Chìa khóa để hỗ trợ nhu động ruột nằm ở chất xơ và enzyme tiêu hóa (như amylase) trong củ cải trắng, có thể hỗ trợ nhu động ruột và giảm đầy hơi. Khi kết hợp củ cải với axit trái cây tự nhiên của mận ngâm, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong ruột, giúp bài tiết chất thải dư thừa và đạt được hiệu quả làm sạch ruột, góp phần đào thải độc tố, cặn bã ra bên ngoài.

Cách làm món canh Ume Nagashi gồm các nguyên liệu chính là củ cải trắng và mơ muối, nước, có thể thêm tảo bẹ kombu và súp daiso. Mơ nên chọn loại có tỷ lệ muối khoảng 15%, tránh loại quá mặn và loại được ướp cùng mật ong. Củ cải trắng bỏ vỏ, cắt miếng vừa ăn, luộc chín mềm cùng nước, thêm mơ muối đã nghiền vào, đun thêm khoảng 5 phút là được ăn. Nếu muốn cho thêm rong biển và súp daiso, bạn nên nêm trước khi thả mơ muối vào.

Canh Ume Nagashi nên được thưởng thức khi còn ấm nóng và ăn một chút mơ muối trước, tiếp đến uống canh và ăn nốt phần củ cải đã ninh mềm. Món canh này có thể thưởng thức trước bữa chính, có tác dụng làm ấm bụng, no bụng, nhờ đó kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào trong bữa hiệu quả hơn. Hoặc cũng có thể uống canh thay cho bữa tối, đặc biệt trong những ngày trót ăn nhiều, ăn uống ngoài tầm kiểm soát, nhằm thúc đẩy tiêu hóa, thanh lọc cơ thể.

Khi nấu Ume Nagashi, nên hạn chế nêm nếm gia vị, tận dụng vị mặn của mơ muối để cân bằng hương vị canh.

Chuyên gia Matsushima Yuuko cho biết sau khi uống canh, bạn có thể muốn đi đại tiện do nhu động ruột hoạt động mạnh mẽ, đây là phản ứng bình thường và đặc biệt thích hợp cho những người đang bị táo bón, đầy bụng. Tuy nhiên, thể trạng mỗi người khác nhau, tốt nhất nên thử với một lượng nhỏ và quan sát phản ứng của cơ thể.