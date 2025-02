Lý do cơ thể cần chất chống oxy hóa để trẻ lâu

Quá trình oxy hóa là mối đe dọa lớn nhất đối với sự lão hóa của cơ thể. Để kìm hãm tốc độ già đi, chống oxy hóa được xem như chìa khóa.

Quá trình oxy hóa đề cập đến vai trò của oxy trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Sau khi oxy được chuyển hóa sẽ tạo ra các gốc tự do. Thức khuya lâu ngày, cuộc sống căng thẳng, tiếp xúc với tia cực tím hay ô nhiễm không khí sẽ làm tăng nồng độ các gốc tự do, dẫn đến tăng tốc độ lão hóa tế bào, tăng nguy cơ bệnh tật.

Quá trình oxy hóa là một trong những tác nhân khiến cơ thể già đi.

Cơ thể khỏe mạnh sẽ có khả năng kiểm soát các gốc tự do. Tuy nhiên, khi suy giảm hệ miễn dịch hoặc gia tăng tuổi tác tự nhiên, cơ thể sẽ giảm khả năng trấn áp gốc tự do. Lúc này, tình trạng oxy hóa sẽ hoạt động mạnh mẽ và tấn công các tế bào lành lặn, làm chúng bị tổn thương. Do đó, việc bổ sung chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng nhằm củng cố hệ miễn dịch, kìm hãm quá trình oxy hóa, giảm thiểu tác hại từ gốc tự do gây ra cho cơ thể. Ngoài các liệu pháp đặc trị, thực phẩm chức năng, bạn hoàn toàn có thể bổ sung chất chống oxy hóa thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các tổn thương gốc tự do, duy trì sự phát triển của tế bào và bảo vệ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Các loại trái cây họ cam quýt, ổi, cam quýt, kiwi... đều rất giàu vitamin C.

Các nhóm chất chống oxy hóa thường có nhiều trong rau củ quả màu sắc rực rỡ.

Vitamin E

Vitamin E cũng là một trong những thành phần có tác dụng chống oxy hóa, rất hữu ích trong việc giảm sự hình thành các gốc tự do và cải thiện sức khỏe của da, tế bào máu. Vitamin E có nhiều trong quả bơ cùng các loại rau như cần tây, cải xanh... Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt hướng dương... cũng rất giàu vitamin E.

Anthocyanin

Chất này thường có nhiều trong các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây... Anthocyanin không chỉ chống oxy hóa mà còn có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, bảo vệ hệ tim mạch và duy trì thị lực.

Lycopene

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, lycopene là một trong số ít sắc tố thực vật có khả năng chống lại các gốc tự do trong cơ thể, do đó giúp giảm nguy cơ mắc vấn đề về tim mạch. Đối với làn da, chất này có thể ngăn ngừa các vết nám và nếp nhăn do tia cực tím gây ra trên da. Lycopene thường có nhiều trong cà chua, dưa hấu, ớt chuông.

Các loại thực phẩm có màu đỏ sẫm, đỏ cam thường chứa nhiều lycopene.

Beta-carotene

Hàm lượng beta-carotene trong cà rốt được xếp hạng cao nhất trong số các loại rau củ. Chất này có thể làm giảm tổn thương do tia cực tím gây ra cho da, từ đó bảo vệ da. Ngoài việc thêm cà rốt vào các món ăn, bạn cũng có thể uống nước ép cà rốt. Liều lượng hợp lý là một củ cà rốt nhỏ mỗi ngày. Khi ăn quá nhiều cà rốt trong thời gian ngắn có thể gây vàng da.