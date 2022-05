Lương Bằng Quang "thoát xấu", tốn trăm triệu tút lại vẫn bị bạn gái từ chối sinh con

Lương Bằng Quang bỏ tiền ra để sửa sang khuôn mặt nhưng có vẻ bạn gái vẫn chưa hài lòng.

Lương Bằng Quang và bạn gái.

Mới đây, cặp đôi Lương Bằng Quang và bạn gái công khai chuyện tiến tới hôn nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Điều đáng nói, dù đang yêu nhau mặn nồng nhưng bạn gái nam nhạc sỹ vẫn thẳng thắn thừa nhận sẽ không muốn sinh con với anh, thay vào đó sẽ "xin tinh trùng từ người Tây". Bởi lý do cô đưa ra là sợ con mình sinh ra sẽ xấu, giống Lương Bằng Quang lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Lương Bằng Quang là một trong những sao nam mạnh dạn công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ với mong muốn “tút tát” ngoại hình vào năm 2019. Nam nhạc sỹ chia sẻ, trước đây dù có ngoại hình xấu nhưng anh không hề tự ti với bản thân. Tuy nhiên vì muốn thuận lợi hơn trong giao tiếp, công việc nên anh mới quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Lương Bằng Quang đã tiến hành cuộn cánh mũi, bọc sụn, nâng sụn nhựa, cắt mí, độn cằm… với chi phí hơn 100 triệu đồng.

Vẻ ngoài của nam nhạc sỹ lúc chưa tiến hành dao kéo.

Nhưng dù đã chấp nhận đau đớn để thay đổi ngoại hình, Lương Bằng Quang vẫn vấp phải nhiều ý kiến khen chê từ dư luận. Nhiều người cho rằng, ngoài đời anh khác xa so với những bức ảnh đăng tải, hay có ý kiến nhận xét phẫu thuật xong trông anh không đẹp hơn so với trước đây. Vốn là người thẳng thắn, đứng trước ồn ào của dư luận nam nhạc sỹ cho biết: “Đúng là ngoài đời tôi có khác so với những bức ảnh nhưng mà là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, bạn bè, đồng nghiệp đều nhận xét như thế khi gặp tôi ở ngoài. Trước đây tôi tự nhận mình giống mấy người bán dầu mỏ nhưng giờ thấy giống mấy anh bán kim cương hơn vì nhờ phẫu thuật thẩm mỹ cộng thêm bộ râu quai nón, nước da ngăm đen lại chăm chỉ tập gym nên có thể nói Lương Bằng Quang là nghệ sỹ duy nhất có nét đẹp Trung Đông trong showbiz Việt”.

Anh là số hiếm nghệ sỹ nam công khai thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để đẹp lên.

Trao đổi về vấn đề này, bác sỹ thẩm mỹ Phan Quốc Anh cho biết: "Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài còn cấu trúc gene sẽ không thay đổi. Chính vì thế khi sinh con, con hoàn toàn mang gene ngoại hình, nhan sắc... của bố mẹ lúc chưa phẫu thuật. Điều này đã được chứng minh. Rất nhiều người sau khi đã PTTM trở nên xinh đẹp xuất sắc nhưng con sinh ra vẫn giống "bản gốc".

Hình ảnh trước và sau thẩm mỹ của nhạc sỹ Lương Bằng Quang.

Anh hóm hỉnh tự nhận bản thân là người duy nhất có vẻ đẹp Trung Đông ở showbiz Việt.

