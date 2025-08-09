Kim Tae Hee không thoát được ống kính hung thần

Ngày 5/8 (giờ địa phương), buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim truyền hình Mỹ Butterfly diễn ra ở thành phố New York.

Sự kiện nhận được sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc và nhiều nước châu Á vì màn tái xuất của Kim Tae Hee, bên cạnh những ngôi sao khác là Louis Landau, Piper Perabo, Daniel Dae Kim, Reina Hardesty...

Kim Tae Hee ra mắt phim Hollywood đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Butterfly đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sinh năm 1980 sau 5 năm. Bộ phim gần nhất trước đó của cô là Bye, Mama! (2020).

Tác phẩm này cũng là bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 25 năm của Kim Tae Hee, khi đặt chân vào thị trường Hollywood.

Tại buổi ra mắt, Kim Tae Hee diện váy ngắn đen trễ vai, kết hợp cùng khuyên tai bản to và giày cao gót pha lê. Trong khi truyền thông Hàn Quốc khen ngợi nữ diễn viên Chuyện tình Harvard thanh lịch, những bức ảnh do Getty Images chụp lại không được như vậy.

Ảnh cận cảnh thể hiện rõ các nếp nhăn quanh mắt và miệng Kim Tae Hee. Góc chụp cũng khiến bọng mắt và vết chân chim trên mặt cô lộ rõ.

Trong ảnh toàn thân, chiếc váy ngắn khiến Kim Tae Hee lu mờ trước bạn diễn khác, vì quá giản dị cũng như làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn. Cô bị lép vế về cả ngoại hình lẫn thần thái trước hai người đẹp Reina Hardesty và Piper Perabo.

Hình ảnh mới nhất về vợ Bi Rain gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một bộ phận tỏ ra thất vọng trước vẻ ngoài của người được ca ngợi là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc.

Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng Getty Images nổi tiếng là “ống kính hung thần”, với những góc chụp khắc nghiệt, khiến không ít sao nữ bị dìm.

Một số cho rằng Kim Tae Hee đã 45 tuổi, không có gì lạ nếu có dấu vết tuổi tác. Họ hoan nghênh việc cô tự tin thể hiện vẻ chân thật nhất của bản thân, thay vì cố gắng duy trì hình ảnh trẻ trung giả tạo.

Kim Tae Hee thiếu ấn tượng dưới ống kính hung thần. Ảnh: Getty Images.

Reina Hardesty (trái) và Piper Perabo nhận được sự khen ngợi về nhan sắc. Ảnh: Getty Images.

Butterfly dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Arash Amel và Marguerite Bennett, do Prime Video sản xuất. Phim xoay quanh David Jung (do Daniel Dae Kim thủ vai), cựu đặc vụ tình báo Mỹ hiện sống ở Hàn Quốc. Cuộc sống bình lặng của anh bị đảo lộn do những sai lầm từ quá khứ. Anh trở thành mục tiêu truy sát của Rebecca (Reina Hardesty), nữ sát thủ tàn nhẫn – người mà sau này anh phát hiện chính là con gái ruột lâu ngày mất liên lạc.

Hiện chưa rõ nhân vật mà Kim Tae Hee đảm nhận trong phim. Vai diễn của cô được mô tả là bí ẩn và dường như có liên quan đến quá khứ nam chính. Kim Tae Hee phải diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh trong phim.

Toàn bộ 6 tập phim được chiếu trên Prime Video vào ngày 13/8.