Jessica Alba xăm dòng chữ 'cuộc sống biến đổi' lên tay sau ly hôn

Jessica Alba chia sẻ loạt hình ảnh trên Instagram hôm 26/2 kèm chú thích: "Chương hiện tại". Loạt ảnh gồm hình chụp cùng các con và các khoảnh khắc đời thường như tập gym, hẹn hò bạn bè và hình xăm mới ở mặt trong cánh tay trái.

Jessica Alba khoe hình xăm mới thực hiện.

Cô xăm dòng chữ "life is transformation is life" (tạm dịch: cuộc sống là sự biến đổi, biến đổi là cuộc sống) cách điệu với các nét chữ mảnh, kéo dài. Ý nghĩa của hình xăm được cho là phản ánh quan điểm sống mà Jessica áp dụng trong những tháng gần đây khi đổ vỡ hôn nhân.

Hình xăm mới của nữ diễn viên xuất hiện chỉ vài tuần sau khi cô tuyên bố chia tay Cash Warren - người cô gặp vào năm 2005 khi quay phim Fantastic Four và gắn bó trong 20 năm.

Đây không phải hình xăm đầu tiên của Jessica. Cô từng xăm hình cung hoàng đạo của các con trên cơ thể. Năm 2029, Jessica thú nhận với Refinery29 rằng cô hối hận về hình xăm hoa ở sau gáy và hình một chiếc nơ vì nó "giống như con dấu của kẻ lang thang vậy".

Hai hình xăm khiến Jessica Alba hối hận.

"Tôi đã có nó khi tôi khoảng 17 tuổi và tôi rất khó chịu vì nó. Tôi đã đi laser nhiều lần mà nó vẫn chưa biến mất", Jessica nói về hình xăm chiếc nơ ở thắt lưng. Mặt trong cổ tay trái, Jessica có một hình "Padma" viết bằng tiếng Phạn, là tên của loài hoa sen, tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thuần khiết và phát triển.

Jessica Alba sinh năm 1981 tại California, Mỹ. Cô lai ba dòng máu Mexico, Pháp và Đan Mạch, mang vẻ đẹp đậm chất Latin. Năm 13 tuổi, cô lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong bộ phim The Secret World of Alex Mack. Sau đó, cô gặt hái được thành công trong mảng diễn xuất qua nhiều bộ phim Good Luck Chuck, Into the Blue, Fantastic Four, Sin City và nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim Thiên thần bóng tối. Năm 2001, tạp chí Maxim từng bình chọn Jessica đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới.

Hình xăm cung hoàng đạo của các con được Jessica Alba trân trọng.

Jessica Alba và nhà sản xuất phim Cash Warren gặp nhau trên phim trường Fantastic Four vào năm 2004 và kết hôn 4 năm sau đó. Trong gần hai thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nhiều lần nói về những thử thách trong hôn nhân. Hồi tháng Một, nữ diễn viên thông báo chia tay chồng và gửi đơn lên tòa hôm 7/2. Vợ chồng cô yêu cầu được chia sẻ quyền nuôi dưỡng ba con: Honor, 16 tuổi, Haven, 13 tuổi, và Hayes, 7 tuổi.

Những ngày đầu năm, Alba đi chơi xa ở nhiều nơi, bao gồm chuyến du lịch New York với con gái cả Honor và xem Super Bowl với cả hai con gái ở New Orleans hôm 9/2.