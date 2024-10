Jessica Alba duy trì lối sống cân bằng để trẻ mãi không già

Trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng với bộ phim hành động Trigger Warning, Jessica Alba gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Khán giả nhận xét cô hầu như không già đi so với thời đóng phim Thiên thần bóng tối. Chia sẻ với tạp chí Byrdie, Jessica Alba cho biết cô không có thời gian biểu cố định trong ngày do bận chăm sóc ba con nhỏ và điều hành công ty riêng nhưng cô luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập luyện, ăn uống điều độ.

Jessica Alba ở tuổi 43.

Tập luyện luân phiên

Jessica Alba duy trì thói quen tập luyện luân phiên vào buổi sáng và tối. Cách này giúp cô có đủ thời gian dành cho gia đình, công việc mà không bỏ quên bản thân. Jessica không cố định bài tập mà thường dựa vào tình trạng sức khỏe hoặc tâm trạng. Có ngày, cô dành 45 phút tập cardio trước khi lũ trẻ thức dậy. Cũng có ngày, cô dậy sớm hơn để tham gia lớp spinning. Những lúc không muốn tập gym, cô thường ra ngoài, đi bộ trên những ngọn đồi gần nhà.

Ngoài tập luyện đều đặn mỗi ngày, Jessical Alba còn thực hành bài tập thở. "Khi cảm thấy lo lắng, tôi cầm một viên pha lê và thực hiện bài tập thở, cố gắng tập trung vào năng lượng của tình yêu, lòng tốt và sự bình tĩnh", nữ diễn viên sinh năm 1981 nói. Thói quen này vừa giúp giải tỏa căng thẳng vừa tăng cường năng lượng cho cơ thể, thúc đẩy lưu thông khí huyết, nâng cao sức khỏe, làm chậm tốc độ lão hóa.

Dinh dưỡng lành mạnh

Vào buổi sáng, cô thường ăn bánh mì nướng với bơ và trứng. Các bữa còn lại trong ngày, cô thường dùng thực phẩm toàn phần như protein nạc, rau tươi, các loại hạt. Cô dành một ngày trong tuần để ăn chay. Chế độ ăn ưu tiên thực phẩm tươi, tự nhiên, hạn chế đường để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp làn da.

Jessica Alba dần quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng.

Jessica Alba sinh năm 1981 tại California, Mỹ. Cô lai ba dòng máu Mexico, Pháp và Đan Mạch, mang vẻ đẹp đậm chất Latin. Năm 13 tuổi, cô lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong bộ phim The Secret World of Alex Mack. Sau đó, cô gặt hái được thành công trong mảng diễn xuất qua nhiều bộ phim Good Luck Chuck, Into the Blue, Fantastic Four, Sin City và nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim Thiên thần bóng tối. Năm 2001, tạp chí Maxim từng bình chọn Jessica đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới. Sau khi kết hôn với nhà sản xuất phim Cash Warren, Jessica dần rút lui giới giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và điều hành công ty riêng.

(Theo Byrdie)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]