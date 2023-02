Irina Shayk xứng danh "tình cũ đẹp nhất của CR7", U40 vẫn gợi cảm mê hồn thế này!

Hình ảnh mới của Irina Shayk chụp cho 1 thương hiệu Ý.

Irina Shayk sinh năm 1986 tại Yemanzhelinsk, Nga. Cô là người mẫu Nga đạt được nhiều thành công tại thị trường quốc tế. 16 năm kể từ khi bắt đầu công việc này Irina Shayk vẫn giữ được sức hút. Người đẹp liên tiếp nhận được các lời mời trình diễn, chụp hình, xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang. Ngoài ra, người ta còn nhắc đến cô với biệt danh "tình cũ CR7".

Irina Shayk vẫn là người mẫu đắt giá của giới thời trang.

Irina Shayk từng là bạn gái lâu năm của chàng cầu thủ đào hoa Cristiano Ronaldo. Sau khi chia tay Cristiano Ronaldo sau 5 năm gắn bó, Irina Shayk kết hôn với nam diễn viên Bradley Cooper. Năm 2019 cặp đôi ly hôn và họ có 1 con chung.

Irina Shayk và CR7 chia tay sau 5 năm năm gắn bó.

Ở tuổi 37, Irina Shayk vẫn được công nhận vẻ đẹp trẻ trung, vóc dáng cân đối. Được ngưỡng mộ là vậy nhưng Irina Shayk từng chia sẻ với Vogue rằng hồi đi học cô không hề nổi tiếng. "Các chàng trai không thích tôi. Tôi rất gầy, nước da ngăm đen vì vậy mọi người đã chế nhạo tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mẫu" - cô chia sẻ.

Irina Shayk chia sẻ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu.

Irina Shayk dần học được cách chăm sóc bản thân và tự tin hơn về vẻ ngoài của mình. Với việc dưỡng da, Inrina Shayk rửa mặt 2 lần/ngày với nước thường vào buổi sáng và sữa rửa mặt vào buổi tối. Đặc biệt, cô thích thay đổi mỹ phẩm, chu trình dưỡng da tùy thuộc vào tình trạng da để đảm bảo chăm sóc đúng, đủ.

Irina Shayk làm đẹp theo nguyên tắc "less is more" (ít là nhiều).

Bí quyết làm đẹp Irina Shayk tâm đắc là việc sử dụng đá hoa cúc hoặc dưa chuột để chườm lên mắt, trán và cổ khi mặt bị sưng hoặc ngủ không đủ. Phương pháp này không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn kích thích lưu thông máu, làm sáng da.

Về chế độ tập luyện, Irana Shayk bộc bạch cô phải di chuyển khá nhiều nên rất khó để tập đều đặn nhưng cô cố gắng giãn cơ khi có thời gian rảnh.

Irina Shayk cân đối thời gian để tập luyện.

Ngoài ra, Irina Shayk kết hợp tập pilates, chạy bộ. Cô từng chia sẻ mình may mắn có tốc độ trao đổi chất nhanh nhưng điều này không có nghĩa người đẹp sẽ ăn uống tùy ý. Cô vẫn ăn uống khoa học kết hợp với rèn luyện để giữ dáng. Đặc biệt, Irina Shayk khẳng định không phải người mẫu nào cũng vắt kiệt mình để giảm cân, quan trọng là sự cân bằng giữa ăn uống và tập luyện.

