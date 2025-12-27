Hyun Bin hai mặt

Một Hyun Bin nửa chính, nửa tà

Sau khi thắng Ảnh đế Rồng Xanh 2025, Hyun Bin vẫn tất bật cho các dự án cá nhân. Bộ phim Made in Korea do nam diễn viên đóng chính nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Disney+ tại thị trường Hàn Quốc dù mới chiếu được 2 tập.

Bên cạnh Hyun Bin, phim hội tụ dàn diễn viên kỳ cựu như Jung Woo Sung, Jung Sung Il… mang đến những phút giây kịch tính, căng thẳng giữa hai phe đối lập.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, giai đoạn đầy biến động, tác phẩm kết hợp giữa âm mưu chính trị, sự nhập nhằng đạo đức và những ván cờ quyền lực căng thẳng, tạo nên tác phẩm đủ sức cuốn người xem.

Câu chuyện mở ra trong thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc, song song với đó là tham nhũng, kiểm soát độc đoán và sự bành trướng của thị trường chợ đen.

Trung tâm của phim là Baek Ki Tae (Hyun Bin) - nhân vật sống cuộc đời hai mặt nguy hiểm. Ban ngày là đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương, nắm giữ vị trí then chốt trong guồng máy quyền lực, ban đêm lại âm thầm mở rộng thế lực thông qua các hoạt động buôn lậu.

Đối trọng với Ki Tae là công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung), người tin vào công lý một cách gần như cực đoan, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để kéo Ki Tae xuống.

Mối quan hệ “mèo vờn chuột” giữa hai nhân vật chính chính là động cơ vận hành toàn bộ câu chuyện. Mỗi lần đối đầu lại bóc tách thêm những bí mật. Bộ phim không mải phân định rạch ròi thiện - ác mà tập trung soi chiếu cách quyền lực làm méo mó đạo đức con người.

Hyun Bin đối đầu Jung Woo Sung.

Phim không bắt khán giả phải gánh vác khối kiến thức lịch sử - chính trị nặng nề. Những biến động của Hàn Quốc thập niên 1970 đóng vai trò bối cảnh hơn là bài kiểm tra kiến thức. Made in Korea sử dụng lịch sử như phông nền, không phải tiền đề. Người xem không cần nắm rõ từng biến chuyển chính trị hay nhân vật ngoài đời thực, trọng tâm của phim vẫn là con người, quyền lực và hệ quả.

Hyun Bin mang đến màn thể hiện tiết chế nhưng có sức nặng. Baek Ki Tae của anh là người quan sát tinh tế và khó đoán. Những chi tiết nhỏ như khả năng sử dụng trôi chảy tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn, hay sự điềm tĩnh dưới áp lực, giúp khắc họa tầm nhìn và cơn khát kiểm soát âm thầm của nhân vật. Hyun Bin không phô trương sự nguy hiểm mà để sự kiềm chế tự tạo nên sức nặng. Ở chiều ngược lại, Jung Woo Sung cũng tạo dấu ấn tương xứng khi khắc họa Geon Young như người dần bị chính sự cứng nhắc của mình bào mòn.

Điểm sáng lớn của tác phẩm nằm ở chất liệu lịch sử. Phim lồng ghép khéo léo các sự kiện có thật như những toan tính chính trị hay mạng lưới chợ đen vào mạch truyện hư cấu.

Hyun Bin tăng 14kg để hóa thân trọn vẹn vai diễn.

Về mặt hình ảnh, loạt phim được đầu tư chỉn chu. Thiết kế bối cảnh tái hiện thuyết phục không khí thập niên 1970, từ những con phố ướt mưa đến các văn phòng mờ khói. Quay phim gọn gàng, hiện đại, các cảnh hành động được xử lý dứt khoát, hiệu quả. Nhạc nền mang màu sắc jazz góp phần gia tăng căng thẳng mà không lấn át câu chuyện.

Tuy vậy, Made in Korea không hoàn hảo. Cách kể chuyện đôi lúc trở nên dày đặc khi quá nhiều tuyến phụ cùng lúc tranh giành sự chú ý. Một số nút thắt được giải quyết khá thuận lợi khiến tính thuyết phục giảm sút. Dù còn những mạch truyện dang dở, việc phim đã được xác nhận sản xuất mùa 2 cho thấy khán giả cần thêm kiên nhẫn để các mảnh ghép được hoàn thiện ở chặng sau.

Nhìn chung, Made in Korea là phim chính trị - giật gân giàu tham vọng, phần lớn đáp ứng được kỳ vọng. Dù đôi lúc vấp phải chính quy mô của mình, bộ phim vẫn đủ sức giải trí mà không làm lịch sử trở nên rối rắm.

Ánh đèn sân khấu và cuộc sống đời thường

Sau lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, cái tên Hyun Bin trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận trong bối cảnh nhiều ứng viên nặng ký cùng tranh tài, đặc biệt là Park Jung Min. Một bộ phận khán giả cho rằng màn trình diễn của anh chưa thực sự vượt trội so với các đề cử còn lại.

Hyun Bin tích cực đóng phim sau khi kết hôn, đón con trai đầu lòng.

Dù vậy, nhiều khán giả và chuyên gia nhận định Hyun Bin vẫn là một trong số ít diễn viên nam duy trì được sức nặng phòng vé lẫn uy tín nghệ thuật suốt nhiều năm. Việc liên tục góp mặt trong các dự án lớn, cùng khả năng biến hóa đa dạng giữa dòng phim thương mại và chính kịch, khiến anh luôn nằm trong nhóm diễn viên được giới chuyên môn và nhà sản xuất tin tưởng.

Ngoài ánh đèn sân khấu, Hyun Bin của hiện tại cho thấy một hình ảnh điềm đạm và đời thường hơn kể từ khi lập gia đình. Cuộc hôn nhân với Son Ye Jin mở ra chương mới với cá nhân anh. Hyun Bin chia sẻ anh xem mình chỉ là “một ông bố bình thường”, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên con trai.

Ở tuổi lên ba, cậu bé trở thành niềm vui lớn nhất của anh, đến mức Hyun Bin thừa nhận bản thân không nỡ nghiêm khắc vì con quá đáng yêu. Với anh, những lo lắng của vai trò làm cha có lẽ sẽ đến sau, khi con lớn hơn, còn hiện tại là thời gian dành cho yêu thương và đồng hành.

Trong mối quan hệ vợ chồng, Hyun Bin cũng cho thấy sự trân trọng đặc biệt dành cho Son Ye Jin. Tại lễ Rồng Xanh, khoảnh khắc hai người cùng được vinh danh ở hạng mục diễn xuất đã tạo nên dấu mốc hiếm có trong lịch sử giải thưởng này. Hyun Bin không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến chiến thắng của vợ, thậm chí thừa nhận cảm giác hạnh phúc của anh còn lớn hơn cả khi chính mình được xướng tên. Với anh, đó không chỉ là giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận cho quãng thời gian Son Ye Jin tạm gác lại đam mê diễn xuất để chăm lo cho gia đình trước khi trở lại đầy ấn tượng.

Tài tử sẵn sàng hợp tác lần ba cùng vợ Son Ye Jin.

Về khả năng đóng phim cùng vợ trong tương lai, Hyun Bin giữ thái độ cởi mở nhưng thận trọng. Anh không muốn lặp lại những hình ảnh đã quá quen thuộc mà thiên về việc tìm kiếm những kịch bản mới mẻ, đủ khác biệt để cả hai có thể thử thách bản thân.

“Tôi sẵn sàng, nhưng tôi không nghĩ đó có thể là một tác phẩm giống Crash Landing On You lần nữa. Nếu là một thể loại khác, tôi sẽ cân nhắc. Một câu chuyện về cặp vợ chồng bỗng dưng xa cách nhau cũng có thể rất thú vị, hoặc một kịch bản kiểu Mr. & Mrs. Smith thì chắc cũng vui. Nếu có một ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn, tôi nghĩ việc tái hợp trên màn ảnh sẽ rất tuyệt”, Hyun Bin gợi ý.

Trước đây, vợ chồng Hyun Bin từng hợp tác trong hai tác phẩm là The Negotiation (2018) và Crash Landing On You (2020).