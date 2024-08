Hyun Bin phong độ tuổi 42

Nam diễn viên Hyun Bin tham dự sự kiện chụp ảnh của một thương hiệu, được tổ chức tại IFC Mall ở Yeouido, Seoul. Diễn viên xuất hiện trong bộ suit màu xanh hải quân kết hợp giày thể thao trắng, tóc vuốt ngược, da đẹp "không tì vết".

Tờ Dispatch nhận xét, Hyun Bin "chiếm trọn trái tim phái nữ bằng nụ cười đẹp và nam tính, đặc biệt khi anh ấy cười, để lộ má lúm đồng tiền".

Tham gia sự kiện, Hyun Bin tiết lộ một trong những sở thích của anh là nhâm nhi món đồ uống yêu thích cùng người thân.

Hyun Bin dự sự kiện ngày 30/8. Ảnh: Chosun

Theo Mhnse, Hyun Bin dự kiến tham gia các hoạt động ra mắt bộ phim Cáp Nhĩ Tân vào nửa cuối năm nay. Tác phẩm, với sự tham gia của Hyun Bin, là một bộ phim về đề tài gián điệp. Ngoài hoạt động này, Hyun Bin cùng các đồng nghiệp Jung Woo Sung, Won Ji An, Seo Eun Soo, Jo Yeo Jeong và Jeong Seon Il sẽ hợp tác trong phim Made in Korea, do Disney + sản xuất, được phát hành vào năm tới. Phim lấy bối cảnh ở Hàn Quốc vào năm 1970, kể câu chuyện về Baek Ki Tae, người có tham vọng giàu có và quyền lực. Hyun Bin đảm nhận vai Baek Ki Tae.

Hyun Bin dự sự kiện. Ảnh: Dispatch

Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung, đóng loạt tác phẩm: Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ... Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Anh trải qua nhiều mối tình với các nữ đồng nghiệp xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (ba năm), Kang So Ra (một năm). Năm 2022, anh kết hôn với diễn viên đồng nghiệp Son Ye Jin, hiện có một con trai, hôn nhân hạnh phúc.

