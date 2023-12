Hot gymer Vũng Tàu tiết lộ thời điểm ngồi, nằm hợp lý để vòng hai không tăng số

Heri Trương có vòng eo săn chắc, tự tin lăng xê nhiều mốt thời trang khoe dáng trên phố.

Heri Trương (quê Vũng Tàu) được biết tới là một tín đồ tập gym, một hot girl mạng xã hội khi có lượng người theo dõi lớn. Cô còn nhận được sự quan tâm khi từng đăng ký dự thi hoa hậu. Dù hạn chế về chiều cao nhưng Heri Trương lại có ba vòng nóng bỏng.

Trên trang cá nhân, Heri Trương thường xuyên chia sẻ bí quyết tập luyện với người hâm mộ. Để có được hình thể ấn tượng như hiện tại, cô đã duy trì tập luyện trong nhiều năm qua.

Một trong những điểm cơ thể có sự thay đổi nhờ tập luyện ở Heri Trương là vòng eo thon gọn. Vòng hai săn chắc, nổi rãnh hấp dẫn là niềm ao ước của bao cô gái. Và, để đạt được điều này, Heri Trương chia sẻ những thói quen giúp duy trì vòng eo thon gọn, hạn chế tăng size cho các tín đồ tập luyện:

- Không ngồi, nằm luôn khi ăn: Đây là thói quen không tốt cho vòng eo. Heri Trương gợi ý các bạn nên đứng lên đi lại hoặc hoạt động trong khoảng 15 phút. Bạn có thể dọn nhà, rửa bát... để cơ thể được hoạt động nhẹ nhàng sau khi ăn.

Heri Trương đã duy trì tập luyện trong nhiều năm qua.

Thân hình quyến rũ của nàng gymer Vũng Tàu.

- Không ăn quá no: Ăn quá no khiến dạ dày ngày càng giãn ra, chứa lượng thức ăn càng nhiều và lâu dần vòng hai sẽ lớn lên. Ăn quá no cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng dư thừa calo, tích tụ mỡ. Nhất là các bữa ăn vào buổi chiều hay tối, khi ăn quá no nhưng cơ thể không có thời gian để giải phóng năng lượng.

- Ngồi thẳng lưng: Đây là cách ngồi giúp vòng bụng không bị xổ, mở ngực giúp bạn có phom thân trên thu hút hơn. Ngồi thẳng lưng tốt cho cột sống và phần bụng không bị gấp nếp.

- Không ăn thực đơn nhiều dầu mỡ bằng phương pháp chiên, xào. Hạn chế nêm nếm gia vị trong nấu ăn vì nó là nguyên nhân khiến cơ thể tích mỡ, tăng cân, da lão hóa...

- Hạn chế uống nước ngọt hoặc bỏ luôn. Thay vào đó, bạn nên uống nước lọc, nước trái cây bổ sung vitamin hoặc các loại nước uống detox để thanh lọc cơ thể, loại bỏ mỡ nội tạng.

- Tập luyện thường xuyên giúp vòng eo săn chắc, thon gọn. Với những người muốn "kiến tạo" đường cong hình thể với điểm thắt eo thu hút, rãnh bụng hấp dẫn có thể tham khảo những giáo án tập luyện cụ thể. Việc tập luyện không chỉ dừng ở việc siết eo mà bạn nên tập toàn thân để có một hình thể quyến rũ, tỷ lệ 3 vòng cân đối.

Những bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc siết eo, nở hậu như plank, squat, plank nghiêng, gập bụng... Với những cô nàng tập luyện chuyên nghiệp ở phòng gym, có thể kết hợp tập cùng các loại tạ với nhiều mức trọng lượng khác nhau, gia tăng sức mạnh cơ bắp, rút ngắn thời gian tập và đạt hiệu quả nhanh hơn.

Heri Trương sở hữu phong cách thời trang cá tính, quyến rũ đời thường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]