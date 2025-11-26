Hai quy tắc ăn uống giúp sao U50 giảm 8 kg sau hai tháng

Ngôi sao người Đài Loan tiết lộ đã dán ảnh bản thân lúc mảnh mai nhất ở những nơi dễ thấy như tủ lạnh, bồn rửa mặt... nhằm tạo động lực, thêm quyết tâm lấy lại vóc dáng sau sinh.

"Tôi không mua quần áo mới. Tôi tự nhủ mình chắc chắn sẽ mặc vừa những bộ quần áo từng mặc khi còn mảnh mai", nữ diễn viên nói.

Cùng với sự quyết tâm cao độ, Terri khẳng định chìa khóa giúp cô giảm cân thành công đến từ sự thay đổi trong ăn uống. Cô tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản hàng ngày dưới đây.

Terri Kwan sinh năm 1976, là diễn viên, người mẫu Đài Loan. Vóc dáng mảnh mai giúp Terri Kwan thường được khen trẻ trung hơn độ tuổi cận kề ngũ tuần.

1. Giàu protein và chất xơ

Mọi bữa ăn trong ngày của Terri đều tuân thủ quy tắc giàu protein, hạn chế tinh bột và đồ ngọt. Protein trong thực đơn của nữ diễn viên chủ yếu đến từ cá, thịt gà, trứng, hải sản... Cô tiết chế nêm nếm nhiều gia vị, hạn chế các loại nước sốt để tránh độn nhiều calo cho món ăn. Người đẹp cũng tiêu thụ nhiều loại rau lá xanh, hạn chế rau củ vì chúng thường có chứa cả tinh bột.

Trong hai tháng siết cân, Terri chỉ ăn hai bữa trong ngày với thành phần chủ yếu là thịt cá giàu protein cùng rau xanh.

2. Nhịn ăn gián đoạn

Ba tháng sau khi sinh con thứ ba, Terri áp dụng thời gian biểu ăn trong 4 tiếng, nhịn 20 tiếng nhằm cung cấp đủ thời gian cho cơ thể tiêu hao năng lượng, buộc phải đốt cháy mỡ thừa. Bữa ăn đầu tiên trong ngày của Terri vào khoảng 8h30, bữa cuối cùng kết thúc vào khoảng 12h30. Cô cho biết chỉ cần ăn hai bữa giàu protein là đủ no, không cảm thấy quá đói hay thèm ăn.

Tuy nhiên, Terri thừa nhận cô chỉ áp dụng lịch nhịn ăn này khoảng hai tháng. Khi cân nặng đã giảm tương đối, cô điều chỉnh lại thời gian biểu, chỉ nhịn khoảng 16 tiếng và thêm dần tinh bột vào thực đơn. Trong hai tháng giảm cân, Terri nói cô kiên quyết từ chối mọi lời mời ăn tối, luôn đi ngủ sớm để tránh thèm ăn, uống đủ lượng nước cơ thể cần.

Sắc vóc nuột nà của bà mẹ ba con.

Bà mẹ ba con khẳng định kết quả giảm cân chủ yếu đến từ điều chỉnh trong ăn uống. Tuy nhiên, không nên vì thế mà lười biếng vận động. Theo Terri, nên đi bộ hoặc thực hiện các bài tập nhẹ nhàng vì chúng sẽ giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường trao đổi chất, ngủ ngon hơn, từ đó giúp công cuộc giảm cân thuận lợi hơn.