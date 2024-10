Thực đơn ba bữa giúp Song Hye Kyo ép cân

Để phù hợp với hình thể gầy gò do ăn uống thiếu chất, nhiều lần ngất xỉu vì suy dinh dưỡng của nhân vật Moon Dong Eun trong phim The Glory, Song Hye Kyo đã phải ép cân. Theo Naver, thời gian đầu, nữ diễn viên dự định thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt trong hai tháng, tuy nhiên, do bất khả kháng, thực đơn ăn kiêng đã được áp dụng lâu hơn sau đó.

Sắc vóc Song Hye Kyo hiện tại.

Suốt thời gian này, Song Hye Kyo thay thế cơm trắng bằng gạo konjac (chiết xuất từ cây khoai nưa) và ưu tiên ăn vào bữa sáng, bữa trưa cùng canh rau, cá nướng. Bữa tối của nữ diễn viên gần như chỉ có đậu hũ. Đậu phụ giàu protein, so với các loại protein từ động vật như thịt heo và thịt bò, nó có hàm lượng chất béo thấp hơn với cùng một lượng protein như nhau và chứa ít calo. Bên cạnh thực đơn ăn kiêng đặc biệt, Song Hye Kyo còn uống nước lọc pha nước cốt chanh để thúc đẩy quá trình thải độc, giảm mỡ thừa trong cơ thể.

Thực đơn ép cân của Song Hye Kyo hạn chế tối đa tinh bột.

Mỗi tuần, cô đều dành 5 buổi để đi bộ trong 30 phút. Nữ diễn viên từng có lúc đi bộ 4 tiếng trong ngày để đẩy nhanh quá trình giảm mỡ, giảm nước trong cơ thể, đạt mức cân mong muốn để phục vụ quá trình diễn xuất.

Trước đó, Song Hye Kyo từng có thời điểm nặng đến 70 kg (cao 1,6 m). Khi đó, Song Hye Kyo cũng ăn đậu hũ thay cơm và sau 18h cô không ăn thêm bất cứ món gì, nhờ đó giảm được 17 kg.

Trước khi trở thành biểu tượng nhan sắc của xứ kim chi, Song Hye Kyo từng có thời điểm nặng đến 70 kg (cao 1,6 m), gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh, vóc dáng đầy đặn, mũm mĩm.

Song Hye Kyo, sinh năm 1981, là gương mặt đắt giá của điện ảnh Hàn, nổi danh qua nhiều tác phẩm như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy... Năm 2016, Song Hye Kyo sánh đôi cùng Song Joong Ki trong bộ phim Hậu duệ mặt trời gây tiếng vang khắp châu Á. Một năm sau, hai người kết hôn nhưng tới tháng 7/2019, cặp sao ly hôn.

Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

