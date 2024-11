'Hai ăn, một ngừng' giúp Park Bom giảm 11 kg

Từ khi Park Bom sang Việt Nam hồi tháng 9, nữ ca sĩ gây chú ý với vóc dáng thon thả, quyến rũ khác hẳn thân hình phát tướng hồi năm ngoái. Theo Chosun, Park Bom đã nỗ lực giảm cân, cải thiện vóc dáng cho chuyến lưu diễn Welcome Back Tour đánh dấu sự trở lại của nhóm 2NE1 sau 7 năm.

Park Bom được khen ngợi khi đã lấy lại vóc dáng quyến rũ.

Chế độ ăn giảm cân của Park Bom lần này được cho là tương tự hồi cô giảm 11 kg sau 6 tháng. "Tôi ăn rau diếp và su hào, đồng thời ngừng ăn bánh mì", Park Bom tiết lộ trong một chương trình của tvN.

Rau diếp hay xà lách là loại rau quen thuộc trong hầu hết các thực đơn ăn kiêng, giảm cân, nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng ít calo. Chúng giúp no lâu đồng thời có lợi cho nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã tích tụ trong cơ thể ra ngoài hiệu quả hơn. Loại rau ăn sống này cũng chứa hàm lượng cao vitamin C, tốt cho sắc vóc.

Vóc dáng Park Bom vào năm 2023 (trái) và hồi tháng 9 khi sang Việt Nam biểu diễn.

Su hào cũng giàu chất xơ và nước nên giúp nhanh no, tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra, su hào còn chứa hợp chất gây ức chế sự chuyển hóa của đường và các carbohydrates khác thành chất béo, có tác dụng tốt đối với việc giảm cân, giảm mỡ. Vitamin C có nhiều trong su hào cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, làn da, vóc dáng.

Park Bom loại bánh mì khỏi chế độ ăn do đây là nguồn tinh bột có chỉ số đường huyết cao, nhất là bánh mì làm từ bột mì tinh chế, bánh mì trắng thông thường. Tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này khiến lượng đường trong máu gia tăng đột ngột, nhanh no nhưng cũng nhanh đói và cơ thể có xu hướng thèm ăn nhiều hơn. Ăn nhiều tinh bột làm tăng nồng độ insulin, từ đó gia tăng tích mỡ. Ngoài ra, tinh bột cũng chứa lượng calo khá cao nhưng không có giá trị dinh dưỡng, nhất là tinh bột tinh chế.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Park Bom được khen nổi bật nhất 2NE1 nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, sau này Park Bom có phong độ thay đổi thất thường nhất do nhiều lần chỉnh sửa thẩm mỹ và tăng cân vì chứng rối loạn hiếm về sự tập trung. Quá trình điều trị bệnh, tác dụng phụ từ thuốc gây tích nước, khiến cô luôn thấy mệt mỏi, stress, khó kiểm soát cân nặng. Năm 2020, ca sĩ từng giảm từ 70 kg về mức 59 kg nhưng đến năm 2022, cô lại gây chú ý bởi thân hình phát tướng, gương mặt cũng sưng to bất thường.

Park Bom sinh năm 1984, được biết đến lần đầu tiên khi góp giọng trong ca khúc Forever with You, We Belong Together (năm 2008) cùng Big Bang. Một năm sau, cô gia nhập 2NE1, nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG Entertainment, và thu hút lượng fan lớn nhờ ngoại hình xinh xắn, giọng hát đặc biệt. Sau khi 2NE1 tan rã (2017), năm 2018 cô được cho là đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí mới thành lập D-Nation Entertainment.

