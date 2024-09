Cân nặng trồi sụt thất thường của Park Bom

Sang Việt Nam diễn show 2024 Park Bom Special Fan Concert in Vietnam, cựu thành viên nhóm 2NE1 thu hút sự chú ý với vóc dáng thon thả. Chủ đề "Park Bom đã giảm cân rất nhiều" hot trên Weibo với hơn 54 triệu lượt tìm kiến. Các trang mạng xã hội còn so sánh hình ảnh nữ ca sĩ hiện tại với năm ngoái, cho thấy Park Bom đã "biến hình" ngoạn mục.

Vóc dáng nặng nề của Park Bom vào năm 2023 (trái) và ngoại hình quyến rũ hiện tại.

Ngoại hình Park Bom trong lần xuất hiện này tại Việt Nam trở thành chủ đề hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực cải thiện vóc dáng của Park Bom: "Giảm cân được thế này không phải chỉ cần động lực bình thường đâu, chị quá giỏi rồi". Nhiều khán giả còn nhận xét ngoại hình hiện tại của Park Bom xinh đẹp không thua kém thời hoạt động cùng nhóm 2NE1.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Park Bom được khen nổi bật nhất 2NE1 nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng gợi cảm. Dara từng tiết lộ trước khi debut, mọi thành viên trong nhóm 2NE1, bao gồm cả Park Bom đều có cân nặng dưới 40 kg. Tuy nhiên, sau này Park Bom có phong độ thay đổi thất thường nhất do nhiều lần chỉnh sửa thẩm mỹ và tăng cân vì chứng rối loạn hiếm về sự tập trung. Quá trình điều trị bệnh, tác dụng phụ từ thuốc gây tích nước, khiến cô luôn thấy mệt mỏi, stress, khó kiểm soát cân nặng.

Tác dụng phụ của thuốc điều trị chứng rối loạn hiếm về sự tập trung khiến Park Bom khó kiểm soát việc ăn uống nên nhiều năm qua lúc cô mảnh mai thon gọn, khi lại phát tướng, nặng nề. Trong ảnh là lần Park Bom giảm thành công 11 kg hồi đầu năm 2021.

Năm 2020, ca sĩ từng nặng 70 kg, sau đó tham gia chương trình giảm cân và giảm được 11 kg, đưa cân nặng về mức 59 kg. Tuy nhiên đến năm 2022, cô lại gây chú ý bởi thân hình phát tướng, gương mặt cũng sưng to bất thường.

Xuất hiện trên sân khấu POPstival 2022 ở Manila, Philippines, Park Bom gây shock với thân hình lại phát tướng, gương mặt sưng to.

Park Bom sinh năm 1984, được biết đến lần đầu tiên khi góp giọng trong ca khúc Forever with You, We Belong Together (năm 2008) cùng Big Bang. Một năm sau, cô gia nhập 2NE1, nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG Entertainment, và thu hút lượng fan lớn nhờ ngoại hình xinh xắn, giọng hát đặc biệt. Sau khi 2NE1 tan rã (2017), năm 2018, cô được cho là đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí mới thành lập D-Nation Entertainment.

