Váy xuyên thấu như lưới đánh cá của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 diễn ra tối 17/8 với sự tham gia của 29 thí sinh. Người đẹp Emma Mary Tiglao - đại diện tỉnh Pampanga - được đánh giá là thí sinh nổi bật nhất đêm thi khi trình diễn bộ váy dạ hội xuyên thấu. Thiết kế có chất liệu xuyên thấu màu vàng, đính đá xanh, trùm kín đầu gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người ví Emma Mary Tiglao giống nàng tiên cá bị mắc kẹt trong chiếc lưới đánh cá. "Nhìn giống lưới đánh cá hoặc một chiếc màn", "Độc đáo nhưng không thể gọi là đẹp", "Khó cảm được bộ váy này quá"... cư dân mạng bình luận.

Người đẹp Anita Rose Gomez - đại diện bang Zambales - thí sinh gây chú ý nhất cuộc thi năm nay chọn váy dạ hội xuyên thấu màu đỏ, kết hợp tà xuyên thấu. Điểm nhấn của thiết kế là đường xẻ táo bạo giúp người đẹp khoe vòng eo 51 cm. Nếu thiết kế của Emma Mary Tiglao gây tranh cãi thì bộ váy dạ hội của Anita Rose Gomez nhận nhiều lời khen. Cô được dự đoán đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Anita từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 nhưng không giành thành tích.

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 khởi động từ tháng 3 với sự tham dự của 29 thí sinh. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10. Thí sinh của mùa giải năm nay được đánh giá đồng đều nhưng ít gương mặt nổi bật.

Trong đêm bán kết, nhiều thí sinh ưa chuộng váy dạ hội sequin cắt xẻ táo bạo để khoe hình thể. Váy áo hở bạo được xem là nét đặc trưng của thí sinh Hoa hậu Hòa bình. Tuy nhiên việc thí sinh sa đà vào việc khoe hình thể khiến khán giả nhàm chán.

Thí sinh khoe tối đa hình thể trong những thiết kế cúp ngực táo bạo. Tuy nhiên, nhiều bộ váy không được đánh giá cao vì màu mè, sến sẩm.

Một số thiết kế rườm rà, lỗi mốt khiến thí sinh lộ nhược điểm hình thể.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 dự kiến diễn ra ngày 12/8 nhưng đã bị hoãn do ảnh hưởng của bão. Trên trang chủ, ban tổ chức thông báo chung kết được dời sang ngày 24/8. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Philippines là người đẹp Christine Juliane Opiaza. Cô tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và giành ngôi Á hậu 1 nhưng sau đó được đôn lên làm hoa hậu sau khi người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - bị ông Nawat tước danh hiệu hồi tháng 5.

Sau thành tích ấn tượng của Christine Juliane Opiaza, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình được lòng fan sắc đẹp Philippines. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 cũng được tổ chức quy mô, hoành tráng hơn trước. Dù vậy chất lượng thí sinh không cao do hàng năm ở Philippines có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp.