Gợi ý cách trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ cho dân văn phòng

Dưới đây là cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút:

Lớp nền mỏng nhẹ

Phong cách trang điểm công sở đề cao sự tinh tế và tự nhiên. Trọng tâm không nằm ở màu sắc nổi bật mà ở một làn da mịn màng, tươi sáng và đầy sức sống.

Sau khi hoàn tất các bước làm sạch và dưỡng ẩm, khi da đã đạt độ ẩm cần thiết và bề mặt đủ mượt, đây chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu tạo lớp nền. Một lớp nền mỏng nhẹ, tiệp da sẽ giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, chuyên nghiệp mà vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có.

Cách thực hiện: Thay vì dùng kem nền có độ che phủ cao dễ gây cảm giác nặng nề, hãy chọn cushion hoặc BB cream mỏng nhẹ. Việc dặm nhẹ nhàng bằng bông mút ẩm giúp lớp nền tiệp hẳn vào da. Điểm nhấn của phong cách này là độ bóng tự nhiên ở vùng gò má và sống mũi, tạo cảm giác da khỏe mạnh và đầy đặn.

Lưu ý, chỉ nên phủ một lớp phấn bột thật mỏng ở vùng chữ T để kiểm soát dầu thừa mà vẫn giữ được độ trong trẻo cho tổng thể gương mặt.

Trang điểm nhẹ nhàng là mấu chốt của cái đẹp tự nhiên.

Trang điểm mắt với tông màu ấm áp

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nơi thể hiện sự thông minh và nhiệt huyết trong công việc. Các tông màu như cam đào, hồng đất hay nâu nhạt sẽ mang lại vẻ ấm áp, gần gũi nhưng không kém phần sang trọng.

Cách thực hiện: Hãy tán một lớp màu cam đào nhạt lên toàn bộ bầu mắt, sau đó nhấn thêm một chút tông nâu ở đuôi mắt để tạo chiều sâu và điểm nhấn nhẹ nhàng. Để đôi mắt thêm lôi cuốn, hãy vẽ một đường kẻ mắt mảnh sát chân mi; sau đó chuối mascara chống nước sẽ giúp giữ được vẻ tươi tắn suốt cả ngày dài làm việc.

Đừng quên định hình đôi chân mày theo dáng tự nhiên. Một đôi chân mày rõ nét nhưng mềm mại sẽ giúp gương mặt trở nên thanh thoát và có thần sắc hơn rất nhiều.

Đánh má hồng

Sắc hồng trên gò má là biểu tượng của sự may mắn và sức khỏe. Đây chính là bước giúp gương mặt nàng bừng sáng.

Kỹ thuật tán phấn má: Nên chọn phấn má dạng kem để tạo độ thẩm thấu tự nhiên; hãy tán nhẹ từ đỉnh gò má ngược về phía thái dương. Sắc hồng cam hoặc hồng san hô sẽ mang lại vẻ rạng rỡ như vừa đi dạo dưới nắng xuân, đầy năng lượng.

Son môi

Sắc đỏ hoặc cam đỏ là màu phong thủy của hành Hỏa. Ngoài ra, có thể chọn sắc son theo gam màu trang phục cũng giúp mang lại sự tự tin tỏa sáng. Để giữ màu son bền lâu khi thưởng thức trà bánh đầu năm, hãy áp dụng mẹo thoa son nhiều lớp để luôn giữ được nụ cười rạng rỡ nhất.

Trang điểm đẹp là một chuyện, giữ cho lớp trang điểm luôn tươi mới lại là một nghệ thuật khác. Bạn hãy luôn mang theo một chai xịt khoáng nhỏ trong túi xách để cấp ẩm tức thì, giúp lớp nền không bị mốc sau nhiều giờ. Ngoài ra, việc duy trì thói quen uống đủ nước để cấp ẩm từ bên trong sẽ giúp làn da luôn tự tỏa sáng mà không cần quá nhiều lớp phấn phủ.