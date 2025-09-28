Em gái Trấn Thành 'lột xác' thành mỹ nhân màn ảnh rộng nhờ giảm hơn 10kg

Uyển Ân sinh năm 1999, là em út của đạo diễn Trấn Thành. Cô học ĐH Sân khấu&Điện ảnh TP.HCM nhưng sự nghiệp khá mờ nhạt. Phải đến khi đóng phim Bố già, Nhà bà nữ của anh trai, Uyển Ân mới thực sự "hot" lên.

Trước khi nổi tiếng và xinh đẹp như hiện tại, Uyển Ân từng có vóc dáng mũm mĩm và không được xinh đẹp. Cuối cùng vì để có nhiều vai diễn phù hợp và chính nhờ anh trai động viên, Uyển Ân đã quyết định giảm cân.

Để có được vóc dáng đẹp, Uyển Ân chọn giảm cân một cách lành mạnh. Cô tích cực tập luyện thể thao đều đặn dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên trong thời gian đầu. Sau đó, khi cân nặng giảm hiệu quả, Uyển Ân chỉ việc duy trì chế độ tập luyện.

Ngoài ra, việc vận động thường xuyên như đóng phim, du lịch hay đi chơi cùng bạn bè cùng giúp Uyển Ân tiêu hao được năng lượng và duy trì được cân nặng như ý.

Bên cạnh đó, cô tuân thủ một chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên các món luộc, giảm các món tinh bột và dầu mỡ để siết cân giữ dáng.

Cuối cùng, em gái Trấn Thành dành thời gian cho bản thân ngủ nghỉ điều độ, có ý thức hơn trong việc chăm sóc hơn nên cô luôn giữ được da và vóc dáng đẹp.

Nhờ ý thức giảm cân tốt nên Uyển Ân đã giảm được hơn một "yến thịt" và cô vẫn giữ được sức khỏe tốt.

Với lợi thế chiều cao 1m68, Uyển Ân siết cân thành công và chinh phục được nhiều trang phục đẹp.

Cô thoải mái diện đồ khoe vòng nóng bỏng và gợi cảm trước công chúng sau khi giảm cân. Việc "quy hoạch" tốt vóc dáng đã giúp Uyển Ân có được nhiều cơ hội hơn với màn ảnh rộng. Hiện tại, cô đang đóng phim "Chị ngã em nâng" cùng dàn cast ấn tượng: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn.

