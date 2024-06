Dòng son được cố Nữ hoàng Anh tin dùng qua nhiều thập kỷ

Trước khi ra đi trong thanh thản ở tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth II luôn xuất hiện chỉn chu từ trang phục đến mái tóc, lối trang điểm. Theo Mail, bà nhiều lần được nhìn thấy sử dụng thỏi son của thương hiệu mỹ phẩm Anh - Elizabeth Arden.

Cố Nữ hoàng Anh nhiều lần được trông thấy đang dặm lại son khi tham dự các sự kiện. Thỏi son bà sử dụng được cho là đến từ thương hiệu Elizabeth Arden. Sally Bedell Smith - tác giả cuốn sách 'Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne' - tiết lộ rằng một số món đồ quan trọng luôn có trong túi xách của Nữ hoàng là son môi và chiếc gương nhỏ. Shally viết: "Vào cuối bữa trưa hoặc bữa tối, nữ hoàng luôn có thói quen mở túi xách, lấy gương ra và tô lại son môi".

Công ty mỹ phẩm này đã nhận được chứng quyền Royal Warrant từ cố Nữ hoàng Anh trong hơn 50 năm. Royal Warrant là chứng quyền công nhận việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ liên tục cho các thành viên của Hoàng gia Anh.

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Angela Kelly (người phụ trách trang phục của Nữ hoàng) và nhóm của cô ấy để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bất cứ điều gì Nữ hoàng yêu cầu hoặc muốn trải nghiệm", đại diện của Elizabeth Arden nói với The Telegraph. Hai màu son yêu thích của cố Nữ hoàng Anh được cho là màu hồng tươi Pink Punch và màu hồng tone trầm Rose Petal. Hiện hãng này chỉ còn sản xuất màu Rose Petal, có giá bán niêm yết 27 bảng Anh. Bên cạnh son môi, cả cố Nữ hoàng Anh lẫn Công nương Diana đều là "tín đồ" của tuýp kem Eight Hour do Elizabeth Arden sản xuất.

Tại Triển lãm ngựa Royal Windsor năm 2011, Nữ hoàng Elizabeth II được cho là đã dùng màu son Rose Petal của Elizabeth Arden.

Ngoài son của thương hiệu gắn mác hoàng gia, cố Nữ hoàng Elizabeth II còn chuộng hãng Clarins của Pháp. Bà từng đề nghị hãng làm đẹp này tạo ra một loại son môi riêng cho lễ đăng quang năm 1953. Bà sử dụng các sản phẩm của Clarins trong nhiều thập niên, nhưng phải đến năm 2007, nữ hoàng mới cấp chứng nhận hoàng gia cho thương hiệu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]