Sắc vóc Lan Phương sau hơn 3 tháng sinh con thứ hai

Khi xuất hiện tại một sự kiện hồi giữa tháng 6, Lan Phương gây bất ngờ với vóc dáng gọn gàng, thon thả. Nữ diễn viên cho biết cô không giảm cân nhiều, khoảng 12 kg so với khi bầu nhưng thấy cơ thể thay đổi nhanh, săn chắc hơn từ ngày chăm chỉ luyện tập.

Theo nữ diễn viên "Nàng dâu order", cách chọn đồ ít họa tiết, tôn dáng cũng giúp cô che đi bắp tay, vai chưa thon gọn. Cô cũng mặc thêm áo corset để định hình vòng hai, khiến eo trông thon thả và tự tin hơn khi mặc đồ đi sự kiện.

Lan Phương duy trì tập pilates, gym với cường độ nhẹ nhàng và có sự hướng dẫn của PT. Theo nữ diễn viên, luyện tập giúp cơ bụng co lại, vai gáy thẳng hơn nên vóc dáng cũng cao, thẳng và thon gọn hơn.

Nữ diễn viên cho biết cùng với luyện tập, cô bớt khẩu phần ăn, hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ dầu mỡ để giảm cân hiệu quả nhưng vẫn giữ được sữa cho con bú.

Theo nữ diễn viên, lượng đồ ăn nạp vào cơ thể không quan đến lượng sữa của mẹ. Từ ngày luyện tập và giảm ăn, cô vẫn thấy đủ sữa cho con bú. Những lúc bận rộn, phải ra ngoài, cô sẽ duy trì hút khoảng 4-5 lần mỗi ngày để dành cho con.

Diễn viên Lan Phương thú nhận lần sinh thứ hai khó về dáng hơn so với lần đầu cộng với việc sinh mổ nên cơ thể cần nhiều thời gian hồi phục hơn. Cô tiết lộ khi mang bầu lần hai do gặp vấn đề dây rốn bám màng nên tránh không hoạt động mạnh, chỉ đi lại nhẹ nhàng khiến cơ thể lâu về dáng hơn so với lần sinh nở đầu.

Em bé thứ hai của vợ chồng Lan Phương sinh ngày 3/5, hiện được gần 4 tháng tuổi. Em bé thừa hưởng nhiều nét giống bố, được mẹ cho ra ngoài chơi và đi máy bay từ sớm nên không lạ lẫm với chốn đông người.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia các phim: "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"...

