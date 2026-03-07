Diễn viên 'Reply 1988' Ra Mi Ran giảm 14 kg trong một năm

Ra Mi Ran cho biết cô áp dụng phương pháp giảm cân chậm, ưu tiên sức khỏe và không ép bản thân phải nhịn ăn, duy trì suốt một năm để giảm 14 kg, tương đương khoảng một kg mỗi tháng.

Diễn viên Ra Mi Ran được gọi là 'bà mẹ quốc dân' trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Ảnh: Instagram ramiran668

Giảm cân chậm để tránh tăng cân trở lại

Trong buổi tuyên truyền quảng bá bộ phim High Five, Ra Mi Ran thừa nhận trước đây cô từng nhiều lần quyết tâm giảm cân nhưng đều thất bại. Bước ngoặt đến khi cân nặng của cô gần chạm mốc 70 kg, khiến diễn viên quyết định bắt đầu hành trình giảm cân nghiêm túc.

Thay vì chọn các phương pháp giảm cân cấp tốc, cô coi đây là một cuộc chạy đường dài, chọn cách giảm chậm và ổn định.

Song song với việc điều chỉnh chế độ ăn, diễn viên duy trì luyện tập thường xuyên với pilates, các bài tập cardio và kéo giãn cơ để cải thiện thể lực và tăng cường trao đổi chất.

Hai nguyên tắc ăn uống quan trọng

Ra Mi Ran cho biết bí quyết của cô là thay đổi loại thực phẩm tiêu thụ nhưng không để bản thân rơi vào trạng thái đói. Trong đó, hai nguyên tắc quan trọng nhất là hạn chế rượu và tránh tinh bột tinh chế.

Trong suốt quá trình giảm cân, cô gần như không uống rượu. Theo các bác sĩ, rượu có thể làm cản trở quá trình vận chuyển oxy cần thiết cho việc đốt cháy mỡ, đồng thời kích thích hormone căng thẳng cortisol, khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng.

Diễn viên cũng hạn chế các loại tinh bột tinh chế như bánh mì. Trong một chương trình du lịch ghi hình tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đồng nghiệp Kim Sook và Jang Hye Jin, khi tiếp viên hàng không phục vụ bánh mì trên máy bay, Ra Mi Ran lập tức từ chối và nói rằng cô không ăn bánh mì.

Bánh mì thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, dễ gây dao động đường huyết, kích thích cảm giác đói và làm cơ thể tích trữ mỡ.

Sau khi giảm cân, nữ diễn viên 51 tuổi tự tin diện áo croptop. Ảnh: Instagram ramiran668

Pilates giúp tăng cường cơ bụng

Bên cạnh chế độ ăn uống, Ra Mi Ran cho rằng pilates đóng vai trò quan trọng trong hành trình giảm cân của mình. Bộ môn này giúp tăng cường sức mạnh cơ lõi, kích hoạt các nhóm cơ sâu ở vùng bụng, cải thiện tư thế và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Ra Mi Ran hài hước nói rằng tác dụng phụ của việc giảm cân là khiến cô trở nên quá tự tin. "Tôi đã 51 tuổi nhưng vẫn muốn mặc áo crop top và khoe cơ bụng số 11".

Trong các sự kiện gần đây, Ra Mi Ran xuất hiện với vóc dáng gọn gàng và đường nét cơ thể rõ ràng hơn. Nam diễn viên Kim Hee Won thậm chí đùa rằng trước đây anh không thể bế cô lên, nhưng giờ thì có thể nhấc bổng dễ dàng.

Lợi ích của phương pháp giảm cân chậm

Theo các chuyên gia, chiến lược giảm khoảng một kg mỗi tháng như Ra Mi Ran mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cách tiếp cận này giúp duy trì khối lượng cơ và tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ tăng cân trở lại sau khi giảm nhanh.

Ngoài ra, việc thay đổi thói quen ăn uống và tập luyện trong thời gian dài cũng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với lối sống lành mạnh, đồng thời hạn chế căng thẳng tâm lý và tình trạng ăn uống mất kiểm soát.

Hiện Ra Mi Ran cho biết cô vẫn tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt này với mục tiêu giảm thêm 3-4 kg. Theo diễn viên, điều quan trọng không phải là giảm cân thật nhanh mà là giảm lành mạnh và duy trì kết quả lâu dài.

Mục tiêu của Ra Mi Ran là giảm thêm 3 - 4 kg nữa. Ảnh: Nate

Ra Mi Ran sinh năm 1975, là diễn viên thực lực của Hàn Quốc nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng từ hài hước đến nội tâm. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi chuyển sang điện ảnh và truyền hình. Ra Mi Ran được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua vai bà mẹ hài hước trong series đình đám Reply 1988. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng trong nhiều phim như The Himalayas, Miss & Mrs. Cops, Honest Candidate, The Hostage: Missing Celebrity và High Five. Với phong cách diễn tự nhiên và cá tính, Ra Mi Ran được xem là một trong những "bảo chứng diễn xuất" của màn ảnh Hàn.