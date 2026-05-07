Juky San lột xác với da nâu, nhập hội 'tanning' cùng Miu Lê, Phương Ly

Juky San gây bất ngờ khi xuất hiện với làn da nâu cùng phong cách trang điểm sắc sảo trong một bộ ảnh, khác hẳn hình tượng ngọt ngào trước đây. Nữ ca sĩ chọn layout makeup tông nude, tạo khối đậm và mắt khói, hoàn thiện hình ảnh gợi cảm, cá tính hơn.

Sự thay đổi của Juky San được nhận xét là tiệm cận phong cách các It Girl Âu Mỹ - hướng hình ảnh đang được nhiều nghệ sĩ Việt theo đuổi thời gian gần đây.

Trước đó, Miu Lê cũng thu hút chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với làn da nâu mật ong bóng khỏe. Nền da rám nắng kết hợp vóc dáng săn chắc giúp cô nổi bật ngay cả khi diện trang phục tối giản.

Phương Ly là một trong những gương mặt sớm theo đuổi phong cách da nâu trong showbiz Việt. Từ cuối năm 2025, nữ ca sĩ dần chuyển sang hình ảnh gợi cảm hơn, thay cho vẻ ngoài trong trẻo trước đây.

Không chỉ nghệ sĩ, xu hướng này còn lan sang các hot girl. Xoài Non từng chủ động phơi nắng để có làn da rám nắng như mong muốn. Cô cho biết đã yêu thích tông da nâu từ lâu và không ngại thay đổi hình ảnh.

"Nhuộm da nâu" (tanning) là xu hướng làm đẹp giúp làn da trở nên sẫm màu, khỏe khoắn hơn thông qua việc tiếp xúc ánh nắng hoặc sử dụng các sản phẩm tạo màu. Xu hướng này gắn liền với hình ảnh năng động, gợi cảm, mang hơi hướng phương Tây.

Bên cạnh việc phơi nắng tự nhiên, một số nghệ sĩ lựa chọn phương pháp nhuộm da tạm thời bằng mỹ phẩm để kiểm soát màu da. Diễn viên Ốc Thanh Vân từng áp dụng cách này cho vai diễn, với hiệu ứng da nâu bóng khỏe kéo dài trong vài ngày trước khi phai dần.

Diễn viên tiết lộ 3 sản phẩm cô dùng để nhuộm da tạm thời: kem tạo màu Jergens Natural Glow, kem dưỡng Bali Body Gradual, dầu dưỡng INNBEAUTY Bronze Body Glow Oil.