Hung Vanngo chăm chút nhan sắc cho 'Người đẹp nhất thế giới' dự Met Gala

Theo Vogue, Anne Hathaway là một trong những ngôi sao hạng A được mong chờ nhất tại Met Gala năm nay. Nữ diễn viên diện thiết kế riêng của Michael Kors, được thực hiện cùng nghệ sĩ Mỹ nổi tiếng Peter McGough, bám sát chủ đề "Costume Art" cùng dress code "Fashion Is Art".

Makeup artist gốc Việt Hung Vanngo chính là người đứng sau diện mạo của Anne Hathaway tại sự kiện năm nay. Anh tập trung vào phần trang điểm mắt khói, eyeliner đậm nét, mi chải mascara cong vút, hàng chân mày cũng được chăm chút tỉ mỉ. Phần gò má của nữ diễn viên được kết hợp hài hòa giữa tạo khối và má hồng, giúp tổng thể mềm mại, tươi tắn đồng thời 'ăn ý' với son môi tone hồng lạnh mã màu Mame của thương hiệu mỹ phẩm Hung Vanngo.

Vài tháng qua, Hung Vanngo nhiều lần đồng hành cùng diễn viên người Mỹ như Oscars 2026 hồi tháng 3 hay khi Anne Hathaway dự các chương trình truyền hình quảng bá cho Devil Wears Prada 2.

Tháng 4 vừa qua, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là "Người đẹp nhất thế giới" với nhan sắc rạng rỡ, thần thái tự tin và sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 43. People nhận định: "Sau nhiều năm tự nhận là người khắt khe nhất với bản thân, ngôi sao The Devil Wears Prada đang dần từ bỏ ý niệm về sự hoàn hảo, điều khiến cô trở nên rạng rỡ, tự tin và được săn đón hơn bao giờ hết".

Anne Hathaway sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới. Cô được mệnh danh "bông hồng nước Mỹ" nhờ vẻ đẹp quyến rũ và tài năng diễn xuất. Anne Hathaway được khán giả khắp thế giới biết đến và yêu mến từ bộ phim Nhật ký công chúa năm 2011 rồi thành công liên tiếp với các phim Brokeback Mountain, Yêu nữ thích hàng hiệu, Chuyện tình của Jane, Những người khốn khổ... Anne Hathaway đoạt hai tượng vàng Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Cô kết hôn với diễn viên Adam Shulman năm 2012 và có hai con.

Hung Vanngo (tên thật Ngô Văn Hùng) sinh ra ở Việt Nam, chuyển đến Canada khi còn nhỏ và trưởng thành ở Calgary. Anh bắt đầu theo đuổi nghề trang điểm một cách nghiêm túc từ sau khi tốt nghiệp cấp 3. Năm 2006, anh chuyển tới New York và có nhiều khởi sắc trong nghề. Hung Vanngo nhiều lần hợp tác với các sao hạng A tại Hollywood như Victoria Beckham, ca sĩ Katy Perry, siêu mẫu Cindy Crawford, siêu mẫu Gisele Bundchen... và nhiều ngôi sao trẻ như Selena Gomez, Bella Hadid, Emily Ratajkowski...

Sau hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, makeup artist gốc Việt Hung Vanngo cũng kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình thông qua kênh bán lẻ Sephora tại Canada.

