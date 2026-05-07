Á hậu Việt đang nhận 'gạch đá' trên phim giờ vàng VTV là ai?

"Lời hứa đầu tiên" đang là phim truyền hình giờ vàng đáng chú ý của VTV khi lần đầu tiên khai thác góc khuất đời sống hoa hậu. Sự xuất hiện của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh được khán giả quan tâm.

Trong phim, Quỳnh Anh vào vai Thanh Hương - cô gái xinh đẹp nhưng đầy tham vọng. Vai diễn này được xem là thử thách đáng chú ý, mở ra hướng đi mới cho người đẹp trong lĩnh vực diễn xuất.

Vào vai Thanh Hương, một nhân vật có cá tính mạnh, thậm chí là "xấu tính", Quỳnh Anh không sợ bị khán giả ghét bỏ ngoài đời. Thậm chí, cô còn cho rằng nếu bị ghét, nghĩa là cô đã hoàn thành xuất sắc vai phản diện.

Sau khi phim lên sóng, Quỳnh Anh nhận được những phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cô phù hợp với vai diễn nhờ ngoại hình và thần thái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn cứng, thoại chưa thực sự tự nhiên.

Sau gần 10 năm theo đuổi nghề người mẫu, Quỳnh Anh mong muốn thử sức với lĩnh vực khác để hình ảnh của mình nhiều màu sắc hơn. Nếu trước đây bố mẹ Quỳnh Anh từng đắn đo khi con gái theo nghề người mẫu, thì nay họ trở thành những khán giả trung thành, vui vẻ chờ đợi từng ngày để xem bộ phim "Lời hứa đầu tiên" lên sóng.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Quỳnh Anh từng được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam (Gương mặt thương hiệu) 2018 và sau đó là Quán quân cuộc thi quốc tế Supermodel Me 2021 (Tôi là siêu mẫu).

Năm 2024, người đẹp sinh năm 1999 tiếc nuối để vụt mất chiến thắng vào tay Kỳ Duyên. Cô trở thành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Sau khi giành ngôi Á hậu, Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành cái tên đắt show thời trang trong nước. Với ngoại hình đậm chất châu Á cùng chiều cao 1m75, cô cũng được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế lựa chọn.

Bên cạnh những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Á hậu Quỳnh Anh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Theo đó, người đẹp đang hẹn hò cùng chàng TikToker Neyun (Bùi Mạnh Nguyên) với hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Từng chia sẻ về chuyện tình cảm, nàng hậu thừa nhận vẫn có ý kiến trái chiều. Song cô không bận tâm, bản thân hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất.

Sắp tới, Quỳnh Anh tiếp tục có vai diễn trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh". Sự xuất hiện của nàng hậu trong một dự án lịch sử nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả.