Soi phong cách trang điểm của BLACKPINK tại Met Gala 2026: Ai ấn tượng nhất?

Rosé: Balance & Contour

Rosé ghi điểm với make up hài hòa, sắc sảo, chứng tỏ có sự tính toán kỹ lưỡng.

Gương mặt của Rosé được make up tạo khối khá rõ nét và nhấn sáng mạnh ở sống mũi. Phấn má là sự pha trộn giữa hồng và cam, được tán ở giữa gương mặt và đầu mũi.

Đường kẻ mắt dày và kéo dài ở phần đuôi; lông mày được nhuộm tông xuyệt tông với màu tóc vàng đặc trưng của cô. Rosé chọn kiểu môi mờ lì (blurry lip), được tạo ra bằng cách dặm phấn son ở lòng môi và tán nhòe dần ra viền môi.

Jisoo: Ethereal & Classic

Jisoo lần đầu tham dự Met Gala, make up và trang phục đều để lại ấn tượng đẹp.

Cô nàng ưu tiên vẻ đẹp cổ điển, thanh tao, nhấn mạnh vào độ ẩm mượt của làn da và vẻ ửng hồng tự nhiên. Tránh dùng các loại phấn tạo khối đậm, thay vào đó là một lớp má hồng đào phớt nhẹ để làm nổi bật gò má.

Jisoo thường xuyên dùng các dòng son thỏi dưỡng ẩm, có độ bóng cao hoặc son bóng màu hồng tươi để có vẻ ngoài rạng rỡ. Cuối cùng là trang điểm mắt tối giản với đường kẻ mắt mảnh và phấn mắt tông hồng nhạt và trắng ngọc trai.

Jennie: Chic & Minimal

Phong cách trang điểm của Jennie tập trung vào lớp nền trắng mịn như sữa và các đường nét thanh thoát. Đường kẻ mắt mèo màu đen đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp cùng hàng mi cong vút.

Jennie sử dụng phấn má hồng đào nhẹ nhàng và son lì màu hồng đất. Dặm thêm chút phấn nhũ bạc hoặc sắc xanh ice blue ở giữa bầu mắt để tạo vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu kỳ.

Lisa: Sultry & Defined

Phong cách đặc trưng của Lisa là sự kết hợp giữa đôi mắt khói và lớp nền căng bóng. Cô xuất hiện tại Met Gala với đôi mắt khói màu nâu đậm và tím hoa cà lấp lánh, đi kèm với đường kẻ mắt đậm.

Làn da luôn được giữ độ căng bóng nhờ kem lót bắt sáng và highlight dạng lỏng ở các điểm cao trên khuôn mặt. Cuối cùng Lisa dùng son kem Powder Kiss với các tông màu "Rhythm 'N' Roses" và "Swoon for Blooms" nằm trong bộ sưu tập trang điểm riêng của chính cô.

Tính đến Met Gala 2026, cả bốn thành viên BLACKPINK (Jennie, Lisa, Jisoo, Rosé) đều đã xuất hiện tại sự kiện này. Trong đó, Jennie là thành viên đầu tiên tham dự vào năm 2021, tiếp theo là Rosé cũng trong năm 2021. Lisa và Jisoo sau đó đã tham gia các kỳ sau, đặc biệt Lisa làm thành viên Ban Chủ trì năm nay.