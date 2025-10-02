Đi bộ mỗi ngày nhưng vẫn không khỏe vì mắc 5 lỗi phổ biến

Đi bộ là một trong những hình thức tập luyện đơn giản, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe tim mạch, cơ xương và tinh thần. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những thói quen sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí gây hại cho cơ thể. Michele Stanten, huấn luyện viên đi bộ và chạy bộ được chứng nhận tại Mỹ, chỉ ra 5 lỗi phổ biến nhiều người thường mắc phải.

Đi sai tư thế

Đi bộ không chỉ là hoạt động của đôi chân mà còn liên quan đến toàn bộ cơ thể. Nhiều người có thói quen chồm người về phía trước hoặc cúi gập cổ. Nghiên cứu từ Trường Y Harvard (Mỹ) cho thấy dáng đi sai không chỉ ảnh hưởng đến cơ xương khớp mà còn tác động tiêu cực đến hơi thở, tâm trạng và giấc ngủ. Việc giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng và bụng hơi siết nhẹ sẽ giúp cơ thể vận động tối ưu, hạn chế chấn thương.

Đi giày không phù hợp

Đi giày không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đi bộ, dễ gây chấn thương.

Giày dép ảnh hưởng trực tiếp đến khớp chân, đầu gối và cột sống. Giày quá cứng, quá chật hoặc thiếu độ nâng đỡ có thể gây phồng rộp, đau nhức, thậm chí chấn thương bàn chân. Các chuyên gia khuyên nên chọn giày thể thao vừa vặn, có lớp đệm và độ đàn hồi tốt để hỗ trợ chuyển động tự nhiên khi bước đi.

Bỏ qua khâu khởi động và thả lỏng

Một sai lầm thường gặp là bắt đầu đi bộ ngay lập tức với tốc độ nhanh hoặc dừng đột ngột mà không thả lỏng. Việc này có thể gây chuột rút, căng cơ hoặc chóng mặt. Chuyên gia khuyến nghị nên khởi động nhẹ nhàng 3-5 phút trước khi đi bộ và giảm tốc độ dần khi kết thúc để nhịp tim, hơi thở trở lại trạng thái bình thường.

Sải bước quá dài

Nhiều người nghĩ rằng bước càng dài càng nhanh sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Trên thực tế, bước dài dễ gây căng cơ và đau khớp, làm tăng nguy cơ té ngã. Cách đi bộ hiệu quả nhất là sải bước tự nhiên, gót chạm đất trước rồi mới đến mũi chân, đồng thời đánh tay thoải mái để duy trì nhịp điệu cơ thể.

Sải bước quá dài khi đi bộ dễ gây chấn thương.

Đi bộ quá ít thử thách

Nếu luôn đi cùng một quãng đường, một tốc độ, cơ thể sẽ dần thích nghi và tiêu hao ít năng lượng hơn. Để duy trì hiệu quả, nên thay đổi thói quen bằng cách tăng tốc độ, xen kẽ đi bộ nhanh - chậm, leo dốc, hoặc bổ sung các bài tập tăng cường cơ bắp. Điều này giúp cải thiện thể lực và duy trì hứng thú lâu dài.

Michele Stanten, sinh năm 1967, là huấn luyện viên đi bộ và chạy bộ được chứng nhận tại Mỹ, đồng thời là giảng viên thể hình của ACE (American Council on Exercise). Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện và từng giữ vai trò Giám đốc Thể thao của tạp chí Prevention. Michele là tác giả nhiều cuốn sách về đi bộ như Walk Off Weight và The Walking Solution, đồng thời sáng lập chương trình mywalkingcoach.com nhằm khuyến khích cộng đồng duy trì vận động. Bà còn hợp tác với các tổ chức uy tín như Harvard Health Publishing, SilverSneakers và Weight Watchers.