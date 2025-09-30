Dara (2NE1) xuống sắc vì kiểu trang điểm u ám

Dự show diễn của Blumarine hôm 26/9 tại Milan, chị cả nhóm 2NE1 buông xõa mái tóc dài qua ngực, phần tóc mái bấm bằng, dài ngang chân mày. Layout makeup với lớp nền dày, phấn mắt tối màu, lông mày mờ nhạt, tạo khối cứng nhắc, thêm khuyên sống mũi và khuyên môi... khiến gương mặt Dara trông nhợt nhạt, kém sắc. Làn da của cô cũng không căng mịn như thường thấy.

Ảnh chưa qua chỉnh sửa cùng lối trang điểm u ám khiến Dara trông kém sắc.

Nhiều khán giả nhận xét vẻ ngoài của Dara tại show Bluemarine khiến cô trông già hơn so với những lần xuất hiện trước đó đồng thời khuyên nữ ca sĩ nên bỏ lối trang điểm tạo cảm giác u ám, kém sức sống này.

Ảnh đã qua hậu kỳ Dara đăng tải trên trang cá nhân.

Dara tên thật là Sandara Park sinh năm 1984, là thành viên nhóm nhạc 2NE1- được thành lập bởi YG Entertainment vào năm 2009. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home... Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ.

Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Tháng 7 năm nay, nhóm tuyên bố hoạt động trở lại và tổ chức concert tại Seoul (Hàn Quốc), Tokyo và Osaka (Nhật Bản) trong năm nay và world tour vào năm 2025. Dara là thành viên lớn tuổi nhất và được đánh giá giữ vững phong độ nhất nhóm.

Trước đây, Dara chủ yếu chọn lối makeup ngọt ngào, tươi tắn giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung ở tuổi 40.