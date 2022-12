Cô gái Hàn Quốc nóng bỏng hứa hẹn "gây bão" phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm giao thừa

Chiều 30/12, CL đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Được biết người đẹp sẽ biểu diễn trong đêm giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến cộng đồng mạng háo hức: "Đỉnh quá chị đẹp ơi", "Bé yêu của tôi tới Việt Nam rồi kìa", "Chị ơi đợi em, em sẽ đến xem chị yêu", "Mong đến ngày đi xem quá",...

CL đến Việt Nam

Trước đó trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng hào hứng chia sẻ lịch trình đến Việt Nam và hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt cho người hâm mộ.

CL (tên thật là Lee Chae Rin, sinh năm 1991) là cựu trưởng nhóm nhạc Kpop đình đám 2NE1. Nhóm nhạc Hàn Quốc này có nhiều bài hát nổi tiếng như "Fire", "I’m the best", "Lonely", "I don't care", "Can’t nobody", "Go away", "Missing you"... Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và thế mạnh là rap, có phong cách biểu diễn sôi động, cuốn hút, tràn đầy năng lượng.

CL là nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ

Gần đây, CL hoạt động chủ yếu ở thị trường Mỹ, thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang. Hồi tháng 4, nhóm 2NE1 tái hợp “gây sốt” toàn cầu.

Với ngoại hình nổi bật, CL theo đuổi phong cách thời trang cá tính và không kém phần sexy. Cô nàng thường xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn với thần thái tự tin, quyến rũ.

Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính

Ngoài tài năng âm nhạc cùng ngoại hình xinh đẹp, CL còn được yêu mến bởi sự thân thiện, gần gũi với người hâm mộ. Vào cuối tháng 9 khi đang biểu diễn bài hát "Dr. Pepper" tại một lễ hội âm nhạc thì bất ngờ một người đàn ông đã nhảy lên sân khấu. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nữ ca sĩ đã xử lý chuyên nghiệp, khéo léo bằng cách thân thiện ôm lại và để người đàn ông hát theo một đoạn của bài hát.

