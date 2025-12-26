Bài tập không tốn đồng nào giúp bà ngoại U60 giữ dáng nóng bỏng

Gina Stewart, 55 tuổi, sống tại Australia, được mệnh danh là "bà ngoại nóng bỏng nhất thế giới" nhờ diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon thả. Cô có 4 người con và một cháu gái. Gina từng là người mẫu cho tạp chí Playboy và lọt top 100 người mẫu nóng bỏng nhất do tạp chí Maxim bình chọn.

Gina Stewart nổi tiếng nhờ có thân hình nóng bỏng và diện mạo trẻ trung ở độ tuổi ngũ tuần.

Gina tiết lộ tuân thủ một số nguyên tắc bất di bất dịch để giữ gìn vóc dáng, sức khỏe và tập luyện là một phần không thể thiếu trong số đó. Trong tuần, cô cố gắng duy trì đủ 3-5 buổi tập tạ. Cùng với đó, mục tiêu lớn nhất mỗi ngày của Gina là đi bộ 8.000 - 10.000 bước.

"Tôi cố gắng không để bản thân lười biếng. Vì vậy, tôi kiểm soát cân nặng và thể lực bằng cách đi bộ mỗi ngày đều đặn. Tôi cũng tin rằng yoga và các bài tập bodyweight đem lại hiệu quả tuyệt vời nên cố gắng duy trì trung bình 4 buổi mỗi tuần", Gina cho biết.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày được xem là mục tiêu vận động của nhiều người, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng cường các cơ thân dưới, tiêu hao calo dư thừa, kiểm soát cân nặng hiệu quả. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có thể đốt cháy khoảng 300-500 calo lại không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, có thể thực hiện ở bất cứ đâu.

Cùng với việc hoàn thành 8.000 - 10.000 bước đi bộ mỗi ngày, Gina cũng đảm bảo ngủ đủ giấc, không ăn vặt, kiêng đường. Cô cho biết mỗi sáng đều uống một ly nước chanh pha loãng để bắt đầu ngày mới, tiếp đó là một cốc nước ép cần tây.

Gina quan niệm tuổi tác chỉ là một con số trên thẻ căn cước.

"Tôi luôn uống nước suối suốt cả ngày và ăn uống lành mạnh nhất có thể, chủ yếu là thực phẩm hữu cơ và hầu như không ăn đồ chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhanh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lối sinh hoạt của mình và ở tuổi 55, tôi vẫn không có một sợi tóc bạc nào. Tôi không biết tại sao, có thể là do gen hoặc do những thói quen ăn uống, sinh hoạt", Gina nói.