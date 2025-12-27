Con gái 12 tuổi của Kim Kardashian khoe bộ răng kim cương

Trên tài khoản Instagram hôm 25/12, North đăng loạt ảnh khoe bộ grillz (răng giả trang trí) lấp lánh, nhọn, bao phủ cả răng hàm trên và hàm dưới. Thợ kim hoàn nổi tiếng Johnny Dang chế tác riêng cho North, mô tả đây là bộ "răng cá mập" độc nhất đính kim cương baguette.

North West khoe bộ răng kim cương như "răng cá mập".

Để hoàn thiện phong cách, cô bé diện bộ đồ thể thao trắng in họa tiết, kết hợp cùng giày cao cổ Chrome Hearts và tạo điểm nhấn với mái tóc nhuộm xanh ngọc. North cũng trang điểm với mi giả, son bóng, đồng thời khoe móng tay dài nhọn với các thiết kế 3D gai góc.

Bộ ảnh được chụp trên chuyên cơ riêng Kim Air của Kim Kardashian. Bài đăng của North đạt hơn 1,2 triệu lượt thích chỉ trong một ngày. Nhiều nghệ sĩ cùng chị em họ cô bé để lại bình luận khen ngợi phong cách thời trang táo bạo này.

North chỉ vừa lập tài khoản Instagram dưới sự quản lý của bố mẹ. Chưa đầy một tuần, tài khoản đã thu hút 833.000 người theo dõi. Ngoài ra, North còn chia sẻ tài khoản TikTok cùng mẹ, hiện có gần 20 triệu người theo dõi.

North (trái) là một trong bốn người con của Kim Kardashian với chồng cũ, rapper Kanye West.

Con gái cả của Kim và Kanye hiện là một ngôi sao mạng xã hội, ca sĩ kiêm fashionista nhí. Từ nhỏ, cô bé đã tham dự nhiều sự kiện thời trang cùng bố mẹ và xuất hiện trên các tạp chí. Kể từ khi bước sang tuổi 12, North ngày càng thể hiện phong cách thời trang cá nhân nổi bật, với mái tóc xanh, khuyên ngón tay, hình xăm giả, khuyên mũi giả, kính áp tròng màu sắc. Tháng 8 vừa qua, cô bé gây tranh cãi với trang phục corset tôn vòng một trong chuyến đi Rome cùng mẹ.

Trong buổi trò chuyện trên podcast Call Her Daddy hồi tháng 10, Kim Kardashian tiết lộ những thử thách khi nuôi con gái tuổi dậy thì. Cô cho phép con tự do thể hiện bản thân nhưng thừa nhận đôi khi vẫn phạm sai lầm, chẳng hạn việc đồng ý để North mặc corset gợi cảm. "Làm mẹ đôi khi phải vừa làm vừa học. Nhưng tôi chắc chắn con gái là một cô bé ngoan ngoãn và tình cảm. Dù thỉnh thoảng bộc trực hay thử điều mới, con bé luôn học hỏi từ những trải nghiệm đó", Kim bộc bạch.