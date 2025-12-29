Top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam ra sao sau tròn một năm đăng quang?

Năm 2024, cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, tìm kiếm đại diện tranh tài tại cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 28/12/2024 đã tìm ra được Top 3 gồm Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu 1 Đỗ Thị Phương Thanh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Cẩm Ly. Tròn 1 năm đăng quang, các cô gái đều có con đường riêng và để lại những dấu ấn cá nhân nhất định.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy

Nguyễn Ngọc Kiều Duy chiến thắng Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 trong sự đồng thuận và ủng hộ của công chúng. Sau đăng quang, bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, văn hóa và xã hội, Kiều Duy còn nỗ lực hoàn thiện bản thân, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức để chinh chiến quốc tế.

Tháng 11 năm nay, Hoa hậu Kiều Duy lên đường tham dự Miss International 2025 tại Nhật Bản. Xuyên suốt hành trình dự thi, Kiều Duy cho thấy hình ảnh một đại diện Việt Nam chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp cùng tinh thần cầu thị.

Hoa hậu Kiều Duy. (Ảnh: FBNV)

Tuy không giành danh hiệu, người đẹp được đánh giá là nỗ lực giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế, thân thiện và cởi mở.

“Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và Miss International tại Nhật Bản đều là những dấu mốc đặc biệt, ghi dấu những khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Những trải nghiệm ấy đã đưa tôi đến nhiều vùng đất mới, giúp tôi gặp gỡ thêm nhiều con người, học hỏi thêm nhiều điều quý giá và quan trọng hơn cả là có cơ hội khám phá, thấu hiểu bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Với tôi, tất cả đều là những giá trị vô giá”, Kiều Duy bày tỏ trong bài đăng kỷ niệm 1 năm đăng quang.

Trở về từ Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy phát triển hình ảnh đa năng khi đảm nhận vai trò MC song ngữ, diễn giả tại các sự kiện, đồng thời tham gia trình diễn trong các chương trình văn hóa – nghệ thuật… Song song đó, Kiều Duy cũng tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học FPT.

Á hậu 1 Đỗ Thị Phương Thanh

Á hậu Phương Thanh cho thấy định hướng nghiêm túc và lâu dài với con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cô tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu, đồng thời đảm nhiệm vai trò Trợ giảng Khoa Sân khấu tại đây.

Á hậu 1 Đỗ Thị Phương Thanh. (Ảnh: FBNV)

Một trong những thành tựu lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Á hậu Phương Thanh là giành được huy chương Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 5, chủ đề “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V - năm 2025.

Cô cũng có dự án điện ảnh đầu tay mang tên “Chuyện Tình Khau Vai” đánh dấu bước chuyển mình sau thời gian dài gắn bó với giảng đường cũng như sân khấu kịch.

Á hậu Phương Thanh viết trên trang cá nhân: “Khoảnh khắc trở thành Á hậu 1 - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 sẽ mãi là điều mà Thanh không bao giờ quên trong hành trình của mình. Một năm vừa qua là khoảng thời gian của sự khám phá, thử thách và trưởng thành. Thanh đã và đang nỗ lực hơn từng ngày để chinh phục những mục tiêu mới mà mình đặt ra, mong rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục đồng hành trong chặng đường sắp đến”.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Cẩm Ly

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2, Nguyễn Thị Cẩm Ly liên tục xuất hiện trên sàn diễn với vai trò người mẫu, thường xuyên đảm nhận vị trí first face hay vedette trong nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế hàng đầu như Phạm Đăng Anh Thư, Lê Ngọc Lâm, Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà… Cô định hướng sẽ phát triển bản thân trong lĩnh vực thời trang.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Cẩm Ly. (Ảnh: FBNV)

“Yêu thương và trân trọng từng giây phút được đồng hành cùng gia đình mới mang tên Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Từ khi còn là thí sinh cho đến khi chính thức được xướng tên trở thành Á hậu 2, mọi thứ đối với Ly đều đặc biệt, đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Chặng đường phía trước còn rất dài, Ly mong rằng từng bước đi tiếp theo sẽ được xây dựng bằng sự nghiêm túc, nỗ lực và tinh thần cầu tiến, để mỗi vai trò Ly đảm nhận đều mang lại giá trị tích cực và xứng đáng với những cơ hội đã được trao”, Cẩm Ly chia sẻ.