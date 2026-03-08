Cách tự sấy tóc đẹp tại nhà cho 3 dáng tóc phổ biến

Bí quyết tự sấy tóc đẹp cho 3 dáng tóc phổ biến nhất

Cách sấy tóc đẹp, tạo kiểu cho mái tóc xoăn dài

Tóc xoăn dài thường dễ bị rối hoặc mất nếp sau một đêm ngủ dậy. Để giữ được những lọn sóng và bóng khỏe, cần chú ý đến kỹ thuật xoắn tóc khi sấy.

- Quy trình thực hiện: Sau khi gội đầu và thấm khô tóc khoảng 50%, hãy thoa một chút tinh dầu dưỡng vào phần thân và ngọn tóc. Chia tóc làm hai phần bằng nhau. Khi sấy, dùng ngón tay cuốn các lọn tóc theo chiều hướng ra phía sau gáy (xoắn từ trong ra ngoài). Vừa sấy vừa xoắn nhẹ nhàng cho đến khi tóc khô hẳn.

- Mẹo để sóng bền: Nên sấy từ trên xuống dưới theo chiều biểu bì tóc để tạo độ bóng. Sau khi tóc đã khô hoàn toàn, đừng dùng lược chải mà hãy dùng các ngón tay luồn nhẹ qua để các lọn xoăn tơi ra tự nhiên. Một chút xịt khóa nếp nhẹ nhàng sẽ giúp mái tóc bồng bềnh, giữ nếp lâu hơn.

Sấy tóc sau khi gội đầu và thấm khô tóc 50%.

Cách sấy tạo kiểu cho tóc ngắn uốn cụp

Tóc ngắn uốn cụp mang lại vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch, nhưng khuyết điểm lớn nhất là phần đuôi tóc thường bị vểnh ra ngoài sau khi ngủ dậy.

- Quy trình thực hiện: Hãy sử dụng một chiếc lược tròn cỡ vừa. Khi tóc còn hơi ẩm, đặt lược tròn ở phía dưới đuôi tóc, sấy từ trên xuống đồng thời cuộn lược tròn vào phía trong cổ. Hãy giữ máy sấy ở vị trí đó trong khoảng 5 - 10 giây để nhiệt độ giúp tóc định hình vòng cung.

Để mái tóc có độ phồng ở chân tóc giúp gương mặt thanh thoát hơn, hãy cúi đầu xuống và sấy ngược từ chân tóc ra ngoài. Sau đó mới thực hiện bước uốn cụp đuôi. Cách này giúp mái tóc ngắn trông dày dặn và đầy sức sống, rất phù hợp khi kết hợp cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng ngày đầu năm.

Cách sấy tạo kiểu cho tóc tỉa layer ngắn

Tóc tỉa layer ngắn là xu hướng của năm 2026 vì sự cá tính và hiện đại. Tuy nhiên, kiểu tóc này đòi hỏi các lớp tóc (layers) phải có độ tơi và định hướng rõ ràng.

- Quy trình thực hiện: Với tóc tỉa layer, không cần dùng lược quá nhiều. Hãy dùng tay luồn vào chân tóc, vừa sấy vừa lắc nhẹ tay để tạo độ tơi cho các lớp tóc. Với những lọn tóc tỉa ôm sát mặt, hãy dùng tay vuốt nhẹ hướng về phía trước khi sấy để tóc ôm lấy gò má, giúp che bớt khuyết điểm nếu đang lo lắng về vấn đề gương mặt hơi đầy đặn sau Tết.

Có thể dùng một chút sáp thơm hoặc gel mềm xoa nhẹ ra lòng bàn tay rồi vuốt vào các ngọn tóc layer để tạo độ tách biệt giữa các lớp. Điều này giúp mái tóc trông có chiều sâu hơn.

Dùng ngón tay để luồn nhẹ để tóc tơi ra một cách tự nhiên.

Mẹo nhỏ để mái tóc đẹp khi tự sấy tại nhà

Việc tự sấy tóc thường xuyên có thể gây khô xơ nếu không bảo vệ đúng cách.

Hãy luôn ghi nhớ quy tắc sấy lạnh ở bước cuối cùng. Sau khi sấy nóng để tạo kiểu, hãy chuyển sang chế độ sấy lạnh trong 30 giây để "khóa" nếp tóc và tăng độ bóng.

Sử dụng dầu dưỡng để mái tóc luôn được bóng mượt và giữ nếp tốt hơn.