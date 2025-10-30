Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trẻo, thuần khiết như 'nàng thơ'

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh mới nhất của cô con gái Huỳnh Viann nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi.

Chị viết: "Hôm nay, con gái nhỏ Huỳnh Viann của mẹ tròn 10 tuổi. Mười năm, nghe tưởng dài, mà với mẹ, chỉ như một cái chớp mắt.

Mới ngày nào con còn bé xíu trong vòng tay mẹ, mà giờ đã thành cô gái nhỏ xinh xắn, dịu dàng và biết quan tâm đến mọi người.

Mẹ chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, để con mãi bé bỏng, mãi chạy ùa vào lòng mẹ, để mẹ được nghe tiếng cười trong veo của con thật gần như thế này mãi…

Cảm ơn con đã mang đến cho mẹ niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Chúc Viann của mẹ luôn hồn nhiên, vô tư, mạnh mẽ và sống trọn vẹn trong yêu thương. Mommy yêu con rất nhiều!".

Cùng với bài đăng, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ bộ hình của con gái. Hai mẹ con cùng diện váy voan trắng đồng điệu, khoe vẻ đẹp "nàng thơ" trong trẻo, thuần khiết. Cùng với lời chúc mừng tuổi mới, con gái Hà Kiều Anh còn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng, vẻ đẹp như hoa hậu.

Ngắm hình ảnh của Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Huỳnh Viann

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái cùng diện váy ren kết hợp với voan trắng đồng điệu, khoe vẻ đẹp "nàng thơ" trong trẻo, thuần khiết.

Mới 10 tuổi nhưng con gái Hà Kiều Anh đã sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng.

Huỳnh Viann được khen ngợi đẹp như nàng thơ, công chúa bước ra từ cổ tích.

Huỳnh Viann sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng thanh mảnh.

Cùng với lời chúc mừng tuổi mới, con gái Hà Kiều Anh còn nhận được nhận xét xinh như hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 1992 từng cho biết Viann độc lập, cá tính nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc; biết tự làm mọi việc trong khả năng, quan tâm đến người khác.