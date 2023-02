"Cô thư ký" đang dính bê bối tham ô lớn của bạn trai: Hình mẫu thẩm mỹ xứ kim chi

Mới đây, thông tin Park Min Young bị cấm xuất cảnh nhanh chóng leo top tìm kiếm trên một số trang mạng xã hội Hàn Quốc. Trước đó, cô bị cơ quan công tố điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến việc gian lận, tham ô ở sàn giao dịch tiền ảo Bithumb của bạn trai cũ - doanh nhân Kang Jong Hyun. Giới chức trách phát hiện tên tuổi của Park Min Young được sử dụng để giao dịch mượn trái phiếu chuyển đổi do sàn giao dịch Bithumb phát hành.

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định, bê bối này đã giáng một đòn mạnh vào sự nghiệp 17 năm của Park Min Young. Dù hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức, nhưng điều này cũng khiến cô lao đao một thời gian. Thêm vào đó, gần đây một số bộ phim do Park Min Young thủ vai chính không đạt được hiệu suất cao như kỳ vọng. Bí Mật Nàng Fan Girl chiếu năm 2019 chỉ đạt rating 2,6% hay When the Weather Is Fine năm 2020 có rating là 2,2%. Năm 2022, Love In Contract của cô cũng chỉ ở mức 3%. Đây là con số "báo động đỏ" cho sự nghiệp diễn xuất của Park Min Young.

Park Min Young hiện tại đang gây chú ý vì bị nghi ngờ dính đến vụ gian lận, tham ô của bạn trai cũ.

Park Min Young sinh năm 1986, được biết đến khi tham gia diễn xuất qua nhiều bộ phim Gia đình là số một, Tôi là Sam, Thợ săn thành phố... Năm 2018, cô gây sốt với bộ phim Thư ký Kim. Cô nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng dao kéo", không phải vì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều mà do phẫu thuật thẩm mỹ quá thành công. Park Min Young hoàn toàn giữ được những nét đẹp tự nhiên như làn da trắng sáng cùng sống mũi cao, thẳng, đường nét hài hòa. Cô trở thành hình mẫu tiêu chuẩn cho xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc.

Park Minh Young trở thành hình mẫu tiêu chuẩn cho xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc vì quá xinh đẹp, gợi cảm.

Vẻ đẹp "phồn thực" của nữ diễn viên trong những shoot hình chụp ảnh nội y.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Park Min Young thường xuyên xuất hiện với nhan sắc thất thường, lúc thì xinh đẹp rạng ngời, lúc thì để lộ những khuyết điểm như má hóp, cằm lệch khiến khán giả cho rằng, cô đang gặp phải những biến chứng sau khi thẩm mỹ. Thậm chí, trong một số hình ảnh, người ta còn thấy "tá hỏa" khi Park Min Young không còn nét xinh đẹp ngọt ngào như ngày nào mà thay vào đó là gương mặt trông dài hơn, đơ cứng và trông thiếu tự nhiên.

Cô gây ngỡ ngàng vì gương mặt dài, đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Một số khác cho rằng, gương mặt của Park Min Young trông có phần khác lạ là do vóc dáng có phần gầy gò nên đường nét cũng trở nên xương xẩu hơn. Trong một bức hình được nữ diễn viên sinh năm 1986 đăng tải trên trang cá nhân, cô khiến fan lo lắng vì hình ảnh gầy trơ xương, lộ rõ cả xương quai xanh. Dưới phần bình luận, nhiều người phản đối quyết liệt việc thần tượng giảm cân quá mức, làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ vốn có trước đó.

Người hâm mộ phản đối quyết liệt việc giảm cân quá đà của Park Min Young.

Vòng 1 của nữ diễn viên như "biến mất" vì lộ rõ xương ngực, xương quai xanh.

