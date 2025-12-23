Người đẹp Philippines vừa giành giải á hậu ở Việt Nam đáp trả

Trong chung kết Miss Cosmo 2025, người đẹp Philippines - Chelsea Fernandez đã giành ngôi á hậu. Ngay từ đầu mùa giải, cô được đánh giá là thí sinh nổi bật, có khả năng giành thành tích cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thể hiện sự tiếc nuối khi Chelsea Fernandez không thể đăng quang.

Nhiều khán giả cũng chú ý tới biểu cảm của Chelsea Fernandez khi được trao vương miện á hậu và cho rằng cô không vui vì kết quả. Trong khoảnh khắc các thí sinh ùa lên chia vui cùng hoa hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez cũng có những biểu cảm được cho rằng không thoải mái. Một ngày sau đăng quang, người đẹp không cập nhật danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 trên trang cá nhân khiến tin đồn cô không hài lòng với kết quả càng lan rộng trên nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Trước những tin đồn, Chelsea Fernandez đã có những phản hồi về vị trí á hậu trong buổi họp báo sau đăng quang tổ chức ở TPHCM hôm 21/11. Cô nói: "Tôi sẽ làm việc hết khả năng trong một năm ở đây. Tôi sẵn sàng cho tất cả nhiệm vụ của á hậu Miss Cosmo". Đồng thời, Chelsea cũng cập nhật danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025 trên trang Instagram có hơn 200.000 người theo dõi.

Người đẹp cũng nói về mối quan hệ của mình và tân hoa hậu trong quá trình tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025 ở Việt Nam. Cô cho biết hành trình Miss Cosmo 2025 là cuộc chơi công bằng. "Hoặc chiến thắng danh hiệu, hoặc có trải nghiệm, tình chị em và những ký ức không thể quên. Và thật may mắn, chúng tôi có được cả hai” cô nói.

Chelsea cũng gọi giây phút được xướng tên á hậu là trải nghiệm siêu thực. Cô cho biết phải tự nhủ rằng mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc đó là sự thật.

Chelsea Fernandez 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông. Cô là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines.

Người đẹp Philippines có thành tích thi sắc đẹp nổi bật. Từ năm 2019, cô đã tham gia Miss Philippines Earth, giành danh hiệu Miss Philippines Water.

Năm 2022, cô đăng quang Binibining Pilipinas Globe, đại diện quốc gia dự The Miss Globe 2022, lọt vào top 15 chung cuộc.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khiến nhiều sân chơi nhan sắc bị đóng băng, Chelsea Fernandez vẫn tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến và giành chiến thắng, duy trì hình ảnh và tinh thần bền bỉ.

Năm 2025, sau khi vào top 6 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, Chelsea Fernandez được bổ nhiệm trở thành Miss Cosmo Philippines và đại diện quốc gia ở sân chơi quốc tế. Tại cuộc thi Miss Cosmo 2025, người đẹp thể hiện sự đầu tư chỉn chu và tinh thần thi đấu nhiệt huyết.

Với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, Chelsea được nhận xét có bản lĩnh sân khấu, kỹ năng ứng xử, giao tiếp chuyên nghiệp. Trong chung kết, Chelsea Fernandez được giám khảo Olivia Yace hỏi về định kiến cản trở sự tiến bộ của phụ nữ. Chelsea khẳng định: "Nếu là Miss Cosmo - người thắp lên sự thay đổi, tôi muốn trao quyền cho mọi phụ nữ tham gia vào các hoạt động để làm phong phú kỹ năng của bạn", Chelsea chia sẻ.

Tại cuộc thi năm nay, Chelsea mang tới dự án trồng rừng ngập mặn có tên Paradise of the mangroves reforestation nhằm trồng 5.000 cây đước trên diện tích một hecta tại tỉnh Sultan Kudarat, Philippines để giải quyết vấn đề lũ lụt và thiên tai, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 20-30% trong một năm.

Khi người đẹp Mỹ - Yolina Lindquist đặt câu hỏi liệu dự án có thể mở rộng ra phạm vi toàn cầu hay chỉ giới hạn ở Philippines, Chelsea giải thích đã triển khai dự án từ 2019 tại nhiều tỉnh thành khác nhau và tin tưởng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân, dự án được nhân rộng trên quy mô toàn cầu.

Giành ngôi á hậu, Chelsea Fernandez đồng hành cùng hoa hậu Yolina Lindquist trong thời gian nhiệm kỳ một năm.