Á hậu Hoàn vũ 2025 vạch trần tổ chức hoa hậu

Xuất hiện trong chương trình truyền hình El Gordo y la Flaca, Stephany Abasali đã lên tiếng về mối quan hệ không suôn sẻ của cô và tổ chức Hoa hậu Venezuela, vốn đã râm ran trên mạng xã hội lâu nay.

Cô nói: "Thành thật mà nói, điều này không phải là bí mật với khán giả của tôi, với những người biết tôi và với những ai quen thuộc với ngành công nghiệp hoa hậu ở Venezuela, rằng mối quan hệ ấy không phải tốt đẹp. Đã có những lúc sự tôn trọng, tính chuyên nghiệp và sự đồng cảm hoàn toàn không tồn tại. Tôi có thể kể ra nhiều lần mà điều này xảy ra".

Stephany Abasali lên tiếng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Thật đáng tiếc rằng điều này không chỉ xảy ra với tôi mà còn với các hoa hậu tiền nhiệm và thậm chí là các nhân viên. Dưới thời chủ tịch hiện tại, cương vị hoa hậu không được tôn trọng".

Stephany Abasali cũng kể lại những trải nghiệm căng thẳng khi làm việc với Nina Sicilia - Hoa hậu Quốc tế Venezuela 1985 và hiện là CEO của Tổ chức hoa hậu Venezuela. Theo Stephany, trong nhiều cuộc họp, bà Nina Sicilia thậm chí không đáp lại lời chào của cô, khiến người đẹp cảm thấy thiếu tôn trọng và khó hiểu.

Stephany cho biết trong quá trình chuẩn bị và dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, cô không hề nhận được sự hỗ trợ nào từ tổ chức Hoa hậu Venezuela.

"Để có thể đại diện đất nước một cách chỉn chu và tỏa sáng nhất, tôi phải hoạt động độc lập và tự mình lo liệu mọi thứ. Nếu không như vậy, tôi không thể đạt kết quả như mong muốn. Tôi hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp Miss Venezuela" - cô chia sẻ.

Stephany Abasali khẳng định sự thất vọng của cô không chỉ đến từ việc không giành được vương miện Miss Universe 2025 cho Venezuela, mà bắt nguồn từ những áp lực kéo dài suốt thời gian cô giữ danh hiệu quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Stephany Abasali cho biết môi trường làm việc căng thẳng này còn lan sang cả đội ngũ nhân sự, tạo nên không khí làm việc nặng nề, và theo cô, đây không phải là trường hợp cá biệt, mà từng xảy ra với nhiều hoa hậu tiền nhiệm của Miss Venezuela.

Những chia sẻ của Stephany gây xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Khán giả thể hiện sự chia sẻ và gửi lời động viên Stephany sau khi biết những gì cô đã trải qua trong suốt nhiệm kỳ.

Stephany Abasali năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ, đồng thời là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.

Cô được đánh cao bởi kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Tuy được nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán đăng quang nhưng người đẹp chỉ giành ngôi vị á hậu 2 khiến fan tiếc nuối.

Sau cuộc thi, Stephany Abasali chia sẻ cô muốn tiếp tục tham gia thi sắc đẹp và nhiều khả năng đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới 2027.