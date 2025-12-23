Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê"

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Shin Min Ah

Càng ngắm váy cưới của Shin Min Ah, netizen càng xuýt xoa khen ngợi gu thẩm mỹ thanh lịch của cô dâu. Và tất nhiên lai lịch của thiết kế này cũng "không phải dạng vừa".

Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê" - 1

Hai ngày sau khi tổ chức đám cưới, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã chia sẻ hai bức ảnh chụp trên lễ đường. Nữ diễn viên từng nhiều lần mặc váy cưới trên phim nhưng ai cũng khen đây là bộ váy lộng lẫy nhất, hợp với nhan sắc của cô nhất.

Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê" - 2

Shin Min Ah đã chọn một thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Elie Saab. Váy cưới của thương hiệu này luôn được các cô dâu ao ước với phom dáng cổ điển, chất liệu cao cấp và các chi tiết đính kết vô cùng tinh xảo.

Như bộ váy mà Shin Min Ah mặc có hàng nghìn bông hoa được gắn thủ công, tạo nên vẻ lộng lẫy mà vẫn mềm mại cho người mặc. Kiểu dáng váy công chúa càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của Shin Min Ah, khiến ai cũng xuýt xoa khen cô dâu chú rể đẹp như tranh vẽ bước ra.

Mẫu váy này có giá khoảng 42 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Và trước Shin Min Ah, đã có nhiều sao Hàn như Son Ye Jin, Park Shin Hye, Kim Yuna chọn váy cưới của Elie Saab để chụp ảnh cưới hoặc mặc trong hôn lễ chính thức.

Váy cưới của Shin Min Ah là thiết kế mới nhất của nhà mốt "mọi cô dâu đều mê" - 5

Còn bộ váy Shin Min Ah mặc chụp ảnh cưới đến từ thương hiệu đồ cưới Danielle Frankel, nổi tiếng với những thiết kế hiện đại, phá cách cùng kỹ thuật may đo cao cấp nên thực hiện được nhiều chi tiết phức tạp. Như bộ váy của Shin Min Ah có thân trên dáng corset với những đường xếp nếp tinh xảo tạo đường cong cho người mặc.

Khách mời dự hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah: D.O. chạy show, bất ngờ với V BTS
Khách mời dự hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah: D.O. chạy show, bất ngờ với V BTS

Sau một thập kỷ gắn bó, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ riêng tư tại khách sạn Shilla (Seoul, Hàn Quốc)....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 18:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN